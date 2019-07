La voiture électrique a du succès à l'île d'Yeu

Si les touristes et les estivants préfèrent la 4L ou la Méhari, les habitants de l'île d'Yeu plébiscitent la voiture électrique. On compte environ 200 à 250 véhicules électriques pour 5000 habitants, c'est 25 fois plus que dans le reste de la Vendée.

Île d'Yeu, France

En 2019, en Vendée, on compte environ neuf voitures électriques pour 5000 habitants. C'est déjà une proportion élevée par rapport au reste de la France. Mais à l'île d'Yeu, il y en a entre 200 et 250 pour la population islaise, 5000 habitants à l'année. C'est 25 fois plus que la moyenne du département.

Avec ses 10 kilomètres de long, et ses prix d'essence et de diesel exorbitants, la voiture électrique est la solution idéale pour de nombreux islais. Pascal Surville, gérant de l'entreprise Oya Vacances Location, a une voiture électrique, qui sert à la fois pour son usage personnel et pour sa société. Sa principale motivation pour passer à l’électrique a été économique :

Ça fait plus de dix ans que la municipalité essaye de promouvoir la mobilité électrique sur l'île, en installant des prises extérieures et en achetant des voitures électriques pour la mairie. Pourtant pendant l'été, c'est plutôt les vieilles 4L et les Méharis que l'on voit circuler sur les routes de l'île. Ces anciennes voitures sont très polluantes, jusqu'à trente fois plus polluantes qu'un véhicule moderne. Michel Charuau, adjoint à la transition écologique à l'île d'Yeu :

L'adjoint rappelle tout de même que les voitures thermiques sont la deuxième cause de pollution sur l'île, après les bateaux qui font la traversée tous les jours entre l'île et de le continent.