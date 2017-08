Lac d'Aydat : l'interdiction de la baignade est prolongée jusqu'à lundi

Même si la situation s'améliore légèrement avec une diminution de la quantité de cyanobactéries dans l'eau, la mairie d'Aydat est contrainte de maintenir son arrêté d'interdiction jusqu'à lundi prochain. Au moins.

Le maire d'Aydat, Roger Lepetit, n'avait pas caché son pessimisme et il n'avait pas pas eu de miracle. Malgré une "légère" amélioration de la situation, les dernières analyses effectuées mercredi par l’Agence Régionale de Santé, nécessitent de maintenir les mesures de sécurité. La forte concentration de cyanobactéries contraint à prolonger l'arrêté municipal d'interdiction à la baignade et la consommation de poissons du lac. *Une obligation qui va durer jusqu'à lundi. Et peut-être au-delà.

*

Se laver en cas d'immersion accidentelle

La pêche reste autorisée, même si les poissons sont impropres à la consommation. Certaines activités nautiques restent également possibles. Les pratiquants de canoë, de kayak, de catamaran ou encore de paddle doivent faire preuve de vigilance. Il leur est demandé de ne pas se baigner et de ne pas naviguer à proximité des zones présentant des concentrations d’algues, de se laver en cas d’immersion accidentelle et de bien rincer le matériel.

Pavillon Bleu en berne

Jusqu'à présent, le très fréquenté lac d'Aydat jouit du label Pavillon Bleu qui récompense les sites remarquables en matière de qualité de l'eau, d'activités de sensibilisation à l'environnement, mais aussi de sécurité des baigneurs sur les plages.