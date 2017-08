Lac d'Eguzon : déjà trois semaines d'interdiction de baignade, de nouveaux prélèvements lundi

La baignade est interdite depuis trois semaines au Lac d'Eguzon, dans l'Indre, en raison des cyanobactéries. Une situation qui dure... et qui soulève quelques questions.

Les vacanciers du lac d'Eguzon, dans l'Indre, s'apprêtent à passer un nouveau weekend sans pouvoir se baigner. Cela fait maintenant trois semaines - depuis le 13 juillet - que la baignade est interdite en raison des cyanobactéries, ces petites algues qui prolifèrent avec la chaleur.

De nouveaux prélévements seront effectuées lundi prochain, on devrait connaître les résultats en milieu de semaine prochaine. En attendant les vacanciers s'interrogent. Pourquoi la situation dure-t-elle depuis aussi longtemps ? Eléments de réponse avec Jean-Claude Blin, le maire d'Eguzon.

Des cyanobactéries malgré le Pavillon Bleu ?

Cette pollution aux cyanobactéries est d'autant plus surprenante que le Lac d'Eguzon a reçu cette année le Label Pavillon Bleu. Un label qui est normalement un gage de qualité en matière environnementale. "Mais les règles nationales et les règles européennes ne sont pas totalement les mêmes", explique Jean-Claude Blin. "Le Pavillon Bleu est un label européen qui ne tient pas forcément compte des cyanobactéries, alors que la réglementation à la française en tient compte".

"Pour tout ce qui est bactérie pathogène dangereuse comme l'escherichia nous sommes en catégorie A depuis 15 ans, c'est-à-dire une eau de bonne qualité, mais les cyanobactéries c'est quelque chose de totalement à part (...) le problème c'est d'interdire, les gens viennent pour s'amuser, se reposer et puis vous leur interdisez... je me mets à leur place".

Un peu moins de chaleur... et toujours des algues ?

On relevait ces derniers jours entre 25 et 30 degrés au Lac d'Eguzon, des températures de saison et un ciel est un peu plus couvert. Pourtant les cyanobactéries sont toujours là. Jean-Claude Blin, le maire d'Eguzon avance une explication. "Les cyanobactéries s'installent au Printemps, dès qu'il fait chaud et qu'il y a de la luminosité; quand elles sont là elles ne demandent ensuite qu'à se développer".

Je suis prêt à investir pour des solutions techniques" (le maire)

Jean-Claude Blin déplore une telle situation. "On est malheureusement tous piégés dans cette affaire, j'espère qu'on trouvera des solutions techniques dans l'avenir et assez rapidement car ce n'est pas tenable de rester comme ça, moi je suis preneur de solutions de long terme, de traitement... je suis prêt à ce qu'on étudie et qu'on investisse dans ce domaine là".

Quel impact sur la fréquentation touristique ?

Ces interdictions à répétition auront-elles un impact sur la saison ? Trop tôt pour le dire. "Pour l'instant on est sur une stabilité, une petite baisse de 1 à 2% par rapport au mois de juillet 2016" explique Johann Franciscot le responsable du bureau d'information touristique à Eguzon. Environ 2.500 personnes sont passées à l'office de Tourisme en juillet, un chiffre quasi stable par rapport à l'an dernier.

"Les gens sont compréhensifs, ils savent que c'est une interdiction... la météo n'est pas non plus extraordinaire, il ne fait pas des températures caniculaires, ça joue aussi". Johann Franciscot rappelle que la baignade reste autorisée sur les autres plages en-dessous du Lac : la plage de Montcocu à Baraize, la baignade de Gargilesse à la Chaumerette et la plage de Chenet en-dessous d'Argenton.

Malgré l'interdiction de baignade à Eguzon, les activités nautiques restent autorisées comme le ski nautique, la bouée tractée et le canoë-kayak... la pêche n'est pas interdite, mais la consommation de poissons est déconseillée : en clair vous pouvez pêcher, mais il faut remettre les poissons dans le Lac.