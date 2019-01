Lacaune : la plus petite station de ski d'Occitanie est ouverte dans le Tarn

La station Picotalen n'ouvre que quelques jours par an dans le Tarn. Et c'est maintenant ! Les skieurs qui ont goûté à cette station de ski de fond en parle comme d'un lieu à découvrir.

Lacaune, France

C'est sans doute une des plus petites stations d'Occitanie. Ce sont aussi les seules pistes de ski balisées et entretenues du Tarn.

Il y a deux jours, mercredi 23 janvier, la petite station de ski de fond de Lacaune au niveau du col de Picotalen (1023m) a ouvert. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les amateurs du lieu. Elle sera encore ouverte ce vendredi 25 mais pas sûr que cela tienne avec le redoux pour le week-end.

Une station avec trois pistes, gérées par la mairie de Lacaune mais qui évidemment souffre du manque de neige et du réchauffement climatique. La piste est ouverte au mieux trois semaines par an. Une station "nature" où vous pourrez croiser des animaux en skiant et où certains paysages valent vraiment le détour.

Trois pistes

Et celui qui vous la présente cette petite station, c'est celui qui vous donnera une paire de skis ou une paire raquettes. Éric Juré employé municipal et responsable du chalet de Picotalen depuis 2005. C’est lui qui à chaque fois que tombe de la neige vérifie si les trois pistes sont praticables, conscient qu'il est le gardien d'un très beau domaine.

Eric Juré tient le chalet. © Radio France - SM

Skieurs de Lacaune, Albi ou Toulouse

Éric Juré voit passer des skieurs de Toulouse, de Bézier. 200 à 300 km à la ronde et puis il y aussi des voisins venus faire des visites éclaires comme le prof de sport du collège de Lacaune qui skie 10km pendant sa pause déjeuner.

Plus tranquilles, il y a aussi des groupes de retraités qui ne manqueraient pas le rendez-vous donné par la neige d'autant qu'il est de plus en plus rare.



Infos à l'OT : 05 63 37 04 98 ou au chalet 05 63 37 15 95 pour location de skis, luges et raquettes. Il faut appeler pour être sûr d'avoir de la neige. La location c'est 11 euros les skis pour une journée et c'est gratuit si vous avez votre matériel.