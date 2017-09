Laissons le cerf bramer en paix

C'est parti pour le brame du cerf. Jusqu'à la mi-octobre, les cris rauques des cervidés vont retentir au fond des bois, comme la forêt du Gâvre près de Blain. C'est leur période de reproduction et il y a quelques règles à respecter pour que tout se passe bien pour eux comme pour nous.

De longs cris rauques commencent à s'échapper de la forêt du Gâvre, près de Blain. C'est le début du brame du cerf, sa période de reproduction, qui va durer jusqu'à la mi-octobre. C'est toujours impressionnant d'aller écouter les cerfs bramer, ça fait une chouette sortie avec les enfants, mais il y a des précautions à prendre pour ne pas déranger les animaux dans cette période très particulière.

Le cri est assez profond, rauque. Il vient du fond des bois

C'est quand les températures fraîchissent que le cerf commence à avoir envie de se rapprocher de ses biches. "Ça déclenche le rut, la période de reproduction", explique Pierre Wendling qui est technicien à l'ONF (office national des forêts). Et donc, le cerf brame. D'abord pour attirer les femelles. "Le cri est assez profond, assez rauque. Il vient du fond des bois. C'est assez impressionnant". Et c'est logique puisque le second objectif du brame, c'est d'impressionner ses rivaux pour le cerf. "Les vieux mal vont essayer de s'affirmer pour pouvoir posséder toutes les biches. Et, si ça ne suffit pas, ils vont se lancer dans des joutes avec leurs rivaux, bois contre bois", poursuit Pierre Wendling.

Le moindre dérangement va perturber leur cérémonial

Et quand ces Messieurs draguent : "leur sang bouillonne et, à la moindre approche, ça peut être perçu comme quelque chose d'hostile". Le cerf amoureux peut vite s'énerver, mieux vaut ne pas s'approcher trop près et être encore plus discret qu'un paparazzi. "Quand on va les entendre bramer, il faut éviter de tourner en voiture, des claquer les portières. Il faut éteindre les phares et la musique au plus vite quand on se gare. Il faut aussi éviter de parler et de fumer et porter des vêtements qui font le moins de bruit possible". Parce que les cerfs et les biches sont très sensibles au moindre bruit. "Comme ils sont très craintifs, le moindre dérangement va les déconcentrer et perturber leur cérémonial".

Pierre Wendling, technicien à l'ONF (office national des forêts) © Radio France - Marion Fersing

Le cerf ne mange presque pas pendant la période du brame

Dans ces cas là, toute l'opération séduction est à refaire. Et comme la biche n'est féconde que pendant 12 à 24 heures, elle risque de ne pas avoir de faon au printemps. Pour le mâle, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien, lui qui ne se concentre que sur ses amours pendant le brame. "Il ne manque presque pas et il peut perdre jusqu'à 20% de sa masse corporelle". 40 kilos donc pour un mâle de 200. Ce n'est qu'à la fin du brame que les cerfs se remettent à manger, beaucoup, pour reconstituer leurs réserves pour l'hiver.

Voilà donc pourquoi il est important de respecter la quiétude des cerfs et des biches pendant la période du brame. Pas la peine, par exemple, de se précipiter en pleine forêt la nuit explique Pierre Wendling : "quand on est en pleine période du brame, on les entends dès la fin de l'après-midi et jusqu'en milieu de matinée le lendemain". Le brame du cerf, c'est jusqu'à la mi-octobre.