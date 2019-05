Lancement des "Incroyables Comestibles" à Auxerre.

yonne

Les premières plantes et légumes ont été plantés dans des bacs rue de Paris et Boulevard du 11 novembre à Auxerre. Le projet des "Incroyables Comestibles" est porté par la Jeune Chambre Économique d'Auxerre. Le but de cette action, c'est de réapprendre à faire pousser et cultiver nos légumes et nos aromates, et de recréer du lien entre les habitants.

Eileen fait partie de ces jardiniers urbains. Elle a 7 ans. Son école a participé à la réalisation des semis des futurs légumes . C'est elle notamment qui s'est occupé des petites graines. "Déjà on les a planté, dans des petits pots. Après on les a arrosé pendant longtemps. Et c'est devenu des plantes." Désormais la nouvelle étape consiste à mettre les mains dans la terre pour installer plusieurs de ces plantations dans le premier bac. " Concombres, tomates, basilic , radis."

Les Incroyables Comestibles à Auxerre. Des aromates et des légumes bientôt en libre service © Radio France - Damien Robine

Et pour Isabelle la maman , que ce soit à l'école ou dans la rue, la participation de sa fille au projet des "Incroyables Comestibles" est en tout point positive. "C'est super, on amène la nature dans la ville. C'est génial, en plus, ça permet de travailler sur les plantations , donc ça a tout à fait sa place à l'école. Et puis voilà, ça les sensibilise aussi à la solidarité. Tout le monde va pouvoir se servir, mais il ne faut pas qu'une seule personne prenne tout, parce qu'il faut partager. Donc ça développe beaucoup de valeurs."

Il n'y a plus qu'à attendre quelques jours , quelques semaines , et on pourra se servir gratuitement explique Laura de la jeune chambre économique d'Auxerre. "Si vous passez devant un bac d'Incroyables Comestibles, que vous avez une salade à faire, et qu'il y a du basilic de disponible, n'hésitez pas, servez vous. Si vous voyez qu'il ne reste presque plus rien dans le bac, prenez quelques graines, venez semer pour les autres."