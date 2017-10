Landes : 19°C, un océan exceptionnellement chaud pour le mois d'octobre

Dans les Landes, locaux et touristes l'ont constaté : l'eau de l'océan Atlantique est bonne en cette mi-octobre, même exceptionnellement bonne. Une différence d'un voire un degré et demi par rapport à la même période en 2016, selon l'Ifremer.

En cette mi-octobre, nombreux sont ceux qui investissent encore les plages landaises. Et n'hésitent pas à se baigner. C'est qu'en ce moment, l'océan est à 19 degrés environ. Une douceur remarquable, si on compare cette température de l'eau à celle relevée à la même période l'année dernière, dans le golf de Gascogne.

L'écart entre les températures actuelles et celles observées en octobre 2016 sur la côte landaise est d'un à un degré et demi, selon l'Ifremer, qui recueille ces données grâce à des satellites qui déterminent la température de l'eau grâce au rayonnement infrarouge.

Température de l'océan dans le golf de Gascogne relevées par satellite en octobre 2016 et octobre 2017. - Ifremer

Pourquoi cette douceur inhabituelle ? Les facteurs sont multiples. D'abord, évidemment, c'est la durée d'ensoleillement qui est importante, exceptionnelle ces derniers jours et plutôt bonne globalement cet été. Météo France a ainsi relevé 730 heures d'ensoleillement à Biscarosse par exemple entre le mois de juin et le mois d'août, c'est un peu plus que la moyenne.

Des nuits particulièrement chaudes

Ce qui joue, aussi, c'est la température de l'air, le jour (21,4°C cet été à Biscarosse par exemple, contre 20 degrés en moyenne), mais aussi la nuit. Et là la différence avec l'année dernière est flagrante : les nuits ont été plus douces cette année : il a fait la nuit cet été, toujours à Biscarosse, en moyenne 2 degrés de plus par rapport à la normale.

Enfin, autre élément qui a une influence : le vent et les petites tempêtes : "Quand le vent souffle peu, il ne vient pas mélanger la couche d'eau en surface, réchauffée, avec les eaux à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, bien plus fraîches", explique ainsi Tanguy Szekely, ingénieur à l'Ifremer.