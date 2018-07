Hossegor, France

Le surfeur pro réunionnais Jorgann Couzinet, installé dans les Landes depuis 5 ans, observe la Nord ce mardi matin. Il s'apprête à aller surfer la vague d'Hossegor en combinaison intégrale. Il a oublié son short de bain dans sa voiture. "Normalement j'y vais en short mais si on veut rester longtemps dans l'eau, il vaut mieux une combi", explique le jeune surfeur. "_L'eau elle est un peu pareil qu'à la Réunion_. Elle tourne aux alentours de 24/27°C à la Réunion donc j'ai un peu l'impression d'être à la maison ce matin", rigole Jorgann Couzinet avant de s'élancer dans l'eau.

Ce matin là, Julien Lalanne, chef du poste de secours MNS d'Hossegor a relevé une température de 24°C dans l'eau. Rare, mais pas exceptionnel selon lui : "D'habitude on est plus aux alentours de 22°C", constate le sauveteur, qui propose des pistes pour expliquer le phénomène. "Il a fait relativement chaud, il fait chaud aussi la nuit. Donc la température ne se régule pas. Et puis il y a eu assez peu de vagues jusqu'à présent, donc assez peu de mouvement d'eau."

Absence de vent de terre

Météo France apporte la dernière explication à cette eau aussi chaude à Hossegor qu'à Saint-Tropez. L'absence de vent. Sans un vent venant des terres, un vent d'Est, l'eau de surface, plus chaude, stagne près des côtes et n'est pas repoussée vers le large. Dans ces conditions, la température de l'eau reste élevée. Ces conditions météo vont d'ailleurs encore perdurer quelques jours et donc la température de l'eau ne devrait pas chuter.