Landes, France

La préfecture des Landes vient de communiquer la liste de 27 communes landaises reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations et les coulées de boue en mai et en juin dernier. Ces communes sont inscrites dans un arrêté du ministère de l'Intérieur et de l'économie daté du 17 septembre 2018 et publié le samedi 20 octobre 2018 au Journal Officiel.

Les communes landaises concernées pour :

Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 : Communes d'Amou , Betbezer-d'Armagnac , Mauvezin-d'Armagnac , Mazerolles , Serreslous-et-Arribans.

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 : Communes de Josse , Momuy , Philondenx , Sainte-Colombe, Samadet , Serreslous-et-Arribans.

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 au 13 juin 2018 : Communes de Bélus, Bénesse-lès-Dax, Heugas, Saint-Étienne-d'Orthe.

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 au 15 juin 2018 : Commune d'Ozourt.

Inondations et coulées de boue du 13 juin 2018 au 15 juin 2018 : Commune de Sort-en-Chalosse.

Inondations et coulées de boue du 13 juin 2018 au 17 juin 2018 : Commune de Saint-Laurent-de-Gosse.

Inondations et coulées de boue du 14 juin 2018 : Commune de Peyre.

Inondations et coulées de boue du 30 juin 2018 : Communes d'Heugas, Rivière-Saas-et-Gourby.

Inondations et coulées de boue du 30 juin 2018 au 1er juillet 2018 : Commune de Peyrehorade.

Inondations et coulées de boue du 30 juin 2018 au 2 juillet 2018 : Commune de Bénesse-lès-Dax.

Inondations et coulées de boue du 1er juillet 2018 : Commune de Saint-Étienne-d'Orthe.

Inondations et coulées de boue du 2 juillet 2018 : Communes de Seignosse, Soorts-Hossegor

Inondations et coulées de boue du 16 juillet 2018 : Commune d'Ondres.

Les personnes résidant dans ces 27 communes landaises ,ayant subi un sinistre à la date concernée, ont jusqu'au 30 Octobre, au plus tard, pour prévenir leurs assureurs.

Un autre arrêté ministériel pour 5 communes landaises touchés par la sécheresse

Publié ce samedi 20 octobre au journal Officiel, 5 communes landaises sont reconnues en état de catastrophe naturelle. En 2017, Elles ont été frappé par des mouvements de sol dû à la sécheresse. Cela concerne : Maylis, Gabarret, Maurin, Parleboscq et Créon d'Armagnac. Là aussi, vous avez 10 jours, soit jusqu'au 30 octobre pour prévenir votre assurance et obtenir un dédommagement.