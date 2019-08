Landes : elles marchent 27 jours sur la côte et sensibilisent à la préservation de l'océan

Vanessa et Alexandra sont deux bénévoles de la fondation Surfrider. Elles se sont lancé le défi de marcher 27 jours sur la côte atlantique. Leur but : sensibiliser les vacanciers et les locaux à la préservation de l'océan, et terminer leur périple à Biarritz, pour le sommet du G7.

Département Landes, France

On a retrouvé Vanessa et Alexandra à la sortie de la plage, après deux heures de marches matinales jusqu'à Mezos. Look de surfeuses, maillot de bain sous la robe, et encore du sable sur la peau... Vanessa est artiste, Alexandra est professeur d'allemand. Elles se sont lancé un défi : marcher pendant 27 jours, du nord de la Gironde, jusqu'à Biarritz, pour sensibiliser les vacanciers et les locaux à la préservation de l'océan.

"L'idée c'est de s'arrêter dans chaque commune pour venir à la rencontre des estivants et des résidents pour leur parler de l'océan et des enjeux qui s'y jouent, que ce soit l'érosion, le recul du trait de côte, la pollution ou encore la perte de biodiversité", confie Vanessa, grande brune au large sourire.

Sensibiliser les vacanciers et les locaux

Parties le 21 juillet, les deux bénévoles ont fait une étape par jour. En marchant sur la plage, les vacanciers vont à leur rencontre et discutent avec elles. "Une fois nous avons rencontré un groupe de touristes à qui nous avons montré des photos de déchets sur la plage, raconte Alexandra, professeure d'allemand. Ils avaient l'air très étonné de l'état des plages avant qu'elles soient nettoyer."

Si certains ne sont pas encore sensibilisés au danger de la pollution sur l'océan, pour Vanessa, il y a une réelle prise de conscience : "Ce qui est enrichissant et vraiment réconfortant c'est de constater que partout où on va la prise de conscience est intergénérationnelle, qu'elle croise toutes les couches de la population. Les gens sont dans une demande de mise en commun des bonnes actions à entreprendre."

Les deux bénévoles ont une petite caravane avec elles qu'elles demandent à des automobilistes de tracter bénévolement © Radio France - Lou Bourdy

"On va vers le G7, apporter des messages citoyens" - Vanessa, bénévole

Le sommet du G7 commence le samedi 26 août à Biarritz. Les deux femmes ont prévu de terminer leur périple à cette occasion à Biarritz. "On est lucides, on sait qu'on ne pourra pas avoir de poids au moment du sommet, reconnaissent les deux bénévoles. L'idée c'est surtout de porter des messages et de montrer aux politiques que des initiatives locales existent sur la côte, quelque soit le domaine. Et que c'est désormais aux dirigeants de mettre en place une vraie politique écologique."

Sur leur route, les deux bénévoles peuvent vous donner des conseils pour rendre votre quotidien plus écologique, "sans jamais rentrer dans le jugement des personnes", rassure Alexandra. N'hésitez pas à aller à leur rencontre et même marcher avec elles.

Leur programme :