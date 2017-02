Landes : et si vous adoptiez une ruche ?

Un Landais de Bretagne-de-Marsan propose aux particuliers de parrainer une de ses ruches à partir de ce lundi 13 février 2017. En échange : du miel évidemment, la découverte des ruchers, mais aussi le sentiment de participer à la sauvegarde des abeilles

Il n'a pas l'habitude de parler de lui, Alexandre Watrin. Le pompier professionnel du Val d'Oise se fait violence pour évoquer son autre passion : ses abeilles.

Chaque semaine, il rentre de la région parisienne direction la maison familiale de Bretagne-de-Marsan. Au milieu du champ, en bordure de la route de la Grenade-sur-L'Adour, trônent sept ruches et leurs vaillantes pensionnaires.

"On m'avait prévenu. On m'avait dit : au début on commence par une ruche, puis on en veut toujours plus. C'est vrai !", explique l'apiculteur amateur.

Aujourd'hui elles sont sept, et bientôt 20 autres ruches vont rejoindre le jardin. Et peut-être bientôt d'autres... grâce à sa démarche baptisée "Adopte une ruche 40".

Une campagne de financement participatif pour se lancer

Le projet d'Alexandre c'est d'aller encore plus loin à permettant à chaque personne qui le souhaite, de parrainer une ruche. Pour cela, l'apiculteur lance ce lundi 13 février une campagne de financement participatif sur le site internet Bulb In Town. Le principe ? Le Landais a besoin de 1 800 euros pour réaliser son projet : avoir d'autres ruches, mais aussi organiser des visites de son rucher et acheter du matériel pour faire découvrir sa passion dans les écoles, les entreprises etc.

Il se donne 60 jours pour récolter la somme.

Donner son nom à une ruche

En échange de leur dons, les contributeurs recevront des contreparties, sous forme de miel évidemment, mais aussi des visites des ruchers par exemple.

C'est le plaisir d'avoir un bon produit mais aussi participer à la pollinisation et la sauvegarde des espèces locales—Alexandre Watrin

Les dons commencent à 10 euros. Les plus généreux pourront parrainer entièrement une ruche et ses 60 000 abeilles et le nom de la personne sera inscrit sur la ruche qui sera enregistré dans le suivi sanitaire de la ruche. "L'objectif c'est de faire parrainer mais aussi de faire découvrir l'apiculture", explique Alexandre. "C'est le plaisir d'avoir un bon produit mais aussi participer à la pollinisation et la sauvegarde des espèces locales".

Dans quelques jours Alexandre Watrin aura un site internet expliquant sa démarche.

Il existe plusieurs opérations de ce genre en France pour parrainer des ruches. certaines ont abouti notamment sur d'autres sites participatifs comme My Major Compagny, Green Kiss, ou Mon Miel.fr