Mont-de-Marsan, France

C'est un phénomène récurrent mais qui s'aggrave d'année en année selon l'ONG Sea Shepherd, alors elle a décidé de lancer une campagne pour sensibiliser le public et les autorités sur le sort des dauphins piégés par les chalutiers et qui s'échouent sur les plages du littoral français, notamment dans les Landes.

100 dauphins en trois mois échoués sur la côte landaise

Selon Sea Shepherd, entre 6 000 et 10 500 dauphins se sont échoués l'an dernier au large de la côte Atlantique, essentiellement en Charente-Maritime et en Vendée. Rien qu'en trois mois, entre janvier et mars 2017, 800 ont été retrouvés morts. Sur ces 800 cétacés, au moins une centaines ont été retrouvés sur la côte landaise. Et dans 90% des cas, les animaux présentaient des traces de capture d'engins de pêche.

Sea Shepherd lance l´Opération "Dolphin ByCatch" pour alerter sur le sort des dauphins le long des côtes françaises. Lire l'article complet : https://t.co/P2nZNQysFRpic.twitter.com/6nzgajSaLz — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) February 27, 2018

Un spectacle désolant, rappelle Olivier Blanchard, coordinateur de l'ONG à la Rochelle : _"On les retrouve dans un état de décomposition, avec des marques claires de filets, la queue coupée, le nez cassé ou ils sont attachés par la nageoire"_. Pour lui, il n'y a pas de doute : ce sont les chalutiers pélagiques qui sont à l'origine de cette hécatombe. Ce sont des chalutiers avec "d'énormes filets , traînés par deux engins à l'avant" et ils récupèrent les petits poissons ciblés mais aussi les dauphins qui viennent se nourrir et qui se retrouvent coincés dans ces filets.

La réponse des marins-pêcheurs

Une mise en cause qui ne plaît pas du tout aux marins-pêcheurs et à Patrick Lafargue, le président du Comité des pêches en Nouvelle-Aquitaine. "On ne le cache pas qu'il y a des pêches accidentelles, mais vous savez, dans le pire des cas, si un dauphin se fait attraper c'est souvent parce qu'il est fatigué ou qu'il a problème de santé, comme on dit chez nous." Il rappelle aussi que ces dernières années, les pêcheurs sont de plus en plus nombreux à aménager leur chalutier pour éviter les captures accidentelles de dauphins.

La disparition annoncée des dauphins ?

Olivier Blanchard persiste et avertit : selon les données informatiques, _"ces 800 dauphins retrouvés sur la côte correspondent en réalité à, entre 3 500 et 10 500 dauphins capturés par action de pêche en trois mois". C'est plus important que le taux de renouvellement naturel de l'espèce. "_À ce rythme-là, dans trente ans, nous n'aurons plus aucun dauphin au large de nos côtes", conclut-il.

L'ONG vient de publier une vidéo dans laquelle on aperçoit des dauphins pris dans les filets d'un chalutier :

Sea Shepherd dénonce plus globalement, la pêche industrielle qui réduit la population des poissons dans les océans, selon elle. Elle a missionné des navires qui vont patrouiller au large du littoral français pendant un mois. L'ONG réclame l'interdiction de la pêche au chalut dans les zones de reproduction. Elle appelle aussi les citoyens à réduire leur consommation issus de ce mode pêche et de privilégier les poissons issus de la pêche à la ligne.