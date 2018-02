Landes, France

Si le département des Landes est déjà en vigilance orange neige-verglas depuis ce mardi soir, Météo France prévoit des chutes de neiges, mercredi matin, dans le sud du département dès 6 heures. La perturbation va ensuite remonter vers le nord. Il devrait tomber entre 1 et 3 centimètres sur l'ensemble du département, jusqu'à 5 centimètres localement.

Avec les basses températures, la neige devrait tenir au sol le matin avant de fondre assez rapidement dans l'après-midi. La préfecture des Landes annonce le maintien des transports scolaires dans le département. Quant à l'épisode neigeux, il sera de courte durée. Dès jeudi, un redoux "brutal" est attendu par Météo France avec des températures printanières: jusqu'à 17 degrés!

De quoi contraster avec les températures de la nuit précédente, entre lundi et mardi. Météo France a relevé jusqu'à -8,1 degrés celsius à Sabres, -7,9°C à Mont de Marsan, -7,6°C à Créon d'Armagnac, -6,2°C à Urgons, -5,7°C à Rion-des-Landes, -4,6°C à Dax et -4,5°C sur la côte Atlantique, à Biscarrosse comme à Caprebton. Quant aux températures ressenties, elles ont été polaires, ou presque, avec jusqu'à -13°C à Mont de Marsan et Sabres.