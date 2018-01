Ca y est, le grand déploiement des bornes de recharges pour véhicules électrique arrive à son terme dans les Landes, après un an de travaux et 2 millions d’euros d’investissement. Ce mercredi matin, trois nouvelles bornes publiques sont inaugurées à Ondres, Tarnos et Saint-Martin-de-Seignanx par la communauté de communes du Seignanx et le Sydec, le syndicat d’équipement des communes landaises. Comme il l’avait promis, 92 bornes sont maintenant à disposition des conducteurs dans le département se félicite Jean-Louis Pédeuboy, le président.

Plus de bornes à charge rapide dans les Landes qu'ailleurs en Aquitaine

"47 sont des bornes à charge accélérée et 45 sont des bornes rapides, détaille l’élu, elles sont équitablement réparties dans le département suivant la densité de population et en fonction des grands axes. _Les automobilistes peuvent partir tranquillement, rassurés en étant sûrs de ne pas tomber en panne_. Chez moi à Labouheyre par exemple, la borne est à côté du restaurant, les gens peuvent donc venir manger pendant que leur véhicule charge, c’est très pratique, très souple et j’espère que cela développera encore ce marché du véhicule électrique."

"Il était temps pour notre territoire"

Dans le Sud du département, sur la communauté de communes du Seignanx qui inaugure ses trois bornes ce mercredi, Eric Guilloteau est très content de brancher enfin ces bornes. Le président de la collectivité et maire d’Ondres veut en faire un atout supplémentaire pour attirer des touristes et de nouveaux habitants : "il était temps pour notre territoire, les conducteurs manquaient d’autonomie et de bornes relais pour envisager de longs déplacements. _Les gens s’inquiétaient de ne pas pouvoir aller jusqu’à Mont-de-Marsan par exemple_, de pouvoir faire l’aller mais pas le retour. Ils peuvent désormais", rassure Eric Guilloteau.

"Dans le Seignanx et à Ondres, la nature est très prégnante et le développer de ces bornes va participer à cette image et à tous nos efforts pour la préservation de l’environnement dans notre territoire. Ces bornes viennent compléter notre offre de transports doux. Nous n’hésiterons pas à les mettre en avant"

→ Pour trouver une borne près de chez vous ou sur votre route : ww.mobive.fr