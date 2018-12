Landes : le dragage du lac d'Hossegor a commencé

Hossegor, France

Le dragage du Lac d'Hossegor a commencé ce mercredi matin. Les premiers mètres cubes de sédiments ont été posés sur la plage du Santocha, à Capbreton. Des sédiments noirs, décrits par des riverains comme malodorants. Au total, 130.000 mètres cubes de sable doivent être retirés et déposés plage du Santocha. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu pour s'opposer à ce chantier, sur la méthode de dragage utilisé. Les opposants estiment qu'il ne s'agit pas de sable mais bien de sédiments pollués et dangereux qui sont à Capbreton.

La Sepanso des Landes, association écologiste, a déposé un recours en référé devant le tribunal administratif de Pau pour tenter de stopper le chantier, en attendant l'examen du dossier sur le fond. Le tribunal n'a toujours pas rendu sa décision, mais Macs, la communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud continue le chantier. Après l'installation des machines, le dragage a donc commencé.

Contactée par France Bleu Gascogne, la Sepanso s'avoue très étonnée du début du dragage. "C'est un peu irréel" explique Sylvie Brossard, militante de la Sepanso qui s'occupe aussi de la communication de l'association : "On commence sans savoir ce qu'il va se passer. On passe en force et on commence à déséquilibrer l'ensemble du lac d'Hossegor, ça nous paraît très surprenant. _Cela n'est pas illégal que de commencer le dragage, simplement ce n'est pas très élégant_, vis-à-vis du juge également... C'est pas très utile. Le bon sens et l'éthique voudraient qu'on attende la décision la décision du juge. Je ne vois pas l'intérêt, à part dépenser de l'argent pour rien..."

Ce n'est pas du tout une forme de provocation de notre part -Patrick Laclédère, le vice-président de Macs

C'est la suite logique du chantier et il n'y a plus de temps à perdre répond Patrick Laclédère, le vice président en charge du lac marin d'Hossegor à Macs la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud : "Je sais qu'il y a quasiment une coïncidence de dates, qui fait qu'on peut se poser la question : mais pourquoi on attend pas davantage ? C'est qu'on ne peut plus, compte tenu des délais qui sont très contraints, perdre de nouvelles journées de dragage. On aurait déjà dû commencer il y a deux voire trois semaines. Ce n'est pas du tout une forme de provocation de notre part ! Si le référé aboutit, le chantier s'arrêtera, si la Sépanso est déboutée et que le référé est rejeté, et bien l'opération se poursuivra."