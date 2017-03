Landes : le projet d'un site de méthanisation à Bordères-et-Lamensans est abandonné

INFO FRANCE BLEU GASCOGNE- Toutes les autorisations été accordées, mais finalement les agriculteurs font marche arrière. Deux autres projets de sites de méthanisation plus petits devraient voir le jour à Grenade-sur-l'Adour.

Le projet d'une usine de méthanisation à Bordères et Lamensans (Landes) est abandonné.

C'est un projet dont on parle pourtant depuis cinq ans. Il s'agissait de construire un grand site pour transformer en énergie les déchets de l'usine Bonduelle et des effluents de plusieurs élevages du secteur. La structure de méthanisation aurait été située directement à côté de l'usine de légumes Bonduelle. La préfecture des Landes avait donné son accord.

D'après nos informations, ce sont les agriculteurs, qui soutenaient le projet et qui devaient y participer, qui décident d'abandonner.

Trop d'incertitudes sur le site de Bordères

Les 19 agriculteurs qui devaient participer à ce projet ont décidé de se retirer parce que le porteur de projet, la société IDEX, a cédé sa branche énergies renouvelable à une entreprise qui n'aurait pas assez d'expérience dans ce domaine d'après certains éleveurs que nous avons contactés.

De plus, l'usine Soléal-Bonduelle de Bordères-et-Lamensans accuserait une baisse d'activité et ne serait plus en capacité de fournir les 65 000 tonnes de produits issus du maïs prévus pour être transformés en énergie.

L'usine de méthanisation devenait donc trop grande.

Deux projets plus petits à Grenade-sur-l'Adour

Le projet d'une usine de méthanisation est stoppé, mais pas totalement abandonné, puisqu'il va voir le jour à quelques kilomètres, à Grenade-sur-l'Adour sous une forme différente. Il s'agit désormais de deux projets plus petits de sites de méthanisation installés directement chez deux exploitants agricoles. Le maire de Grenade-sur-l'Adour Pierre Dufourcq le confirme.

Comme dans le premier projet, ils transformeront toujours des déchets de Bonduelle ainsi que les effluents de leurs élevages. Cela veut dire beaucoup moins d'énergie produite. Ces deux nouveaux projets de Grenade-sur-l'Adour alimenteront probablement le réseau de gaz local des particuliers là où l'usine de Bordères aurait pu alimenter 5 400 maisons en électricité.

Des riverains soulagés

S'il y a des personnes particulièrement satisfaites de ce changement de programme, ce sont les riverains de l'usine Bonduelle de Bordères. . Le projet avait provoqué une vague de résistance des voisins qui redoutaient les nuisances sonores et olfactives. Armel Dupouy, qui préside l'association des riverains de l'usine Soleal Bonduelle est soulagé. "Pour la, plupart on était prêt à déménager (...) On ne pouvait pas accepter d'autres nuisances. Nos maisons ne valent plus rien dans le secteur". "On va arroser ça", conclue celui qui habite à 300 mètres du site industriel.