Landes : le risque phytosanitaire devient le premier danger pour la forêt

Face au réchauffement climatique et à l'explosion du commerce mondial favorisant la migration des parasites, le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest a pointé ce vendredi le risque phytosanitaire comme "le danger numéro un" pour la forêt française.

Encore plus que le changement climatique, "le commerce mondial favorise à très court terme la mobilité des parasites d'autres parties du monde, le danger numéro un est là", dit à la tribune Bruno Lafon, président du syndicat réuni à Morcenx, dans les Landes, à l'occasion de sa 100e assemblée générale.

"Un insecte sévit actuellement en Espagne et au Portugal, il transporte le nématode qui est un vers qui peut détruire les arbres de façon assez rapide, et notamment le pin maritime" explique Bruno Lafon "donc nous sommes très inquiets parce qu'il n'est pas très loin de nos frontières." Le Syndicat veut se prémunir et a donc mis en place plusieurs actions.

Surveillance par satellite

Une "Caisse Phyto Forêt" existe depuis a trois ans, avec les opérateurs du massif forestier. Objectif : organiser des actions collectives et développer un système de surveillance, sur le modèle de ce qui avait été fait pour la lutte anti-incendie. L'argent permet notamment la surveillance du massif par un satellite, trois fois par an pour un coût de 100.000 euros. Vu du ciel, il est possible de se rendre compte si la canopée, c'est-à-dire le haut des arbres, change de couleur. Si c'est le cas, un examen un peu plus prêt a lieu, avec un deltaplane, suivi d'une intervention au sol, en cas de besoin pour voir s'il y a un parasite. Si la petite bête est repérée, aucun traitement chimique. L'arbre infesté est coupé, broyé sur place puis brûlé.

L'attaque par des parasites n'est pas un risque assurable. "Fonds Phyto Forêt" a aussi été créé il y a deux ans pour une aide mutualisée: "Cette organisation est unique en France, en Europe, dans le domaine forestier", assure Bruno Lafon. Ce fonds, aujourd'hui de 260.000 euros, est alimenté par les propriétaires forestiers. Selon la loi, il doit permettre au propriétaire dont la parcelle est touchée, d'être assuré et à l'Etat voire l'Europe d'intervenir.

La forêt des Landes de Gascogne a une superficie de 1.500.000 hectares dont plus d'un millier est cultivée en pins maritimes. Le massif est le plus grand massif artificiel d'Europe occidentale.