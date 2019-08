Landes : les touristes trient-ils correctement leurs déchets ?

Département Landes, France

Est-ce le nouveau gadget écolo du gouvernement ? Ce lundi, Brune Poirson, la secrétaire d'Etat en charge de la transition écologique, a présenté une charte à destination des maires des communes littorales. Une charte pour des plages sans plastique. 15 commune l'ont déjà signée, mais aucune dans les Landes.

La charte et ses 15 engagements. - Capture d'écran du site du ministère de la transition écologique

La charte présentées par la secrétaire d'Etat propose aux communes de mettre en place de 5 à 15 engagements. Mais, la plupart de ces engagements sont déjà mis en place par les collectivités locales dans le département. Hervé Bouyrie, maire de Messanges, président de l'association des maires des Landes et président du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises confirme qu'il n'a pas attendu le gouvernement pour agir : "Tous les ans, on ramasse des tonnes de déchets, donc on sait ce que représente l'impact du plastique sur notre littoral".

Le maire de Messanges rappelle les différentes actions mises en place avec l'ensemble des collectivités. La sensibilisation des touristes au tri, l'installation de point tri sur la côte, les nettoyages quotidien des plages. Et même les expérimentations de certaines communes des plages sans poubelle, pour demander aux estivants de repartir avec leur déchets chez eux. Alors Hervé Bouyrie sourit quand on lui demande s'il va signer la charte : "Bien sûr. On fait comme M. Jourdain : de la prose sans le savoir. Donc là, on officialisera la prose que l'on fait".

Et les touristes, bons élèves ?

Quant aux touristes en vacances sur la côte, sont-ils bons élèves ? Font-ils le tri de leurs déchets même en vacances. Tous ceux rencontrés sur la plage de Messanges sont catégoriques. "Oui bien sûr", nous ont répondu une dizaine de touristes interrogés. Tous savaient où étaient les points tri de la commune. Seul une femme a répondu : "C'est moins perfectionné qu'à la maison". En revanche, la plupart nous ont raconté qu'ils avaient observé d'autres touristes beaucoup moins respectueux. L'enfer, c'est les autres.

Pour vérifier, on a quand même voulu poser la question à l'homme qui connait le contenu des poubelles du Sud des Landes par cœur. Il s'agit de Thomas Vachey, le directeur du Sitcom Côte Sud des Landes, le syndicat intercommunal chargé du traitement des déchets. "Je vais être provoc, prévient le directeur du SITCOM, non, le touriste est un mauvais trieur." Thomas Vachey s'explique. Pour lui, il y a plusieurs raisons. D'abord, quand on est en vacances, certains se relâchent, se reposent des gestes quotidiens pratiqués d'habitude.

Mais il soulève aussi un autre problème : les consignes de tri. "D'un département à l'autre, on peut avoir différentes consignes de tri. Ce qui rend très difficile l'appropriation de ces nouvelles consignes pour les gens qui sont là pour une ou deux semaines".

Un onglet spécial touriste sur le site internet du Sitcom. - Capture d'écran

Pour remédier à cela, le Sitcom a trois ambassadeurs du tri qui, chaque jour, vont à la rencontre des estivants. Sur leur site internet, un onglet "touriste" est à la une pour toutes les informations pratiques. Et puis ces disparités de consignes de tri d'un territoire à l'autre, ce sera bientôt du passé. En 2022, la loi prévoit d'homogénéiser les consignes de tri pour tout le territoire national.

Enfin, Thomas Vachey modère ses propos en rappelant que le volume de déchet à recycler augmente l'été de manière quasi proportionnelle à l'augmentation de la population. Sur la Côte Sud des Landes, en saison estivale, la population est multipliée par trois. Le nombre de déchets à recycler est aussi multiplié par trois. D'ailleurs, des point de tri sont installés spécialement pour l'été, près des campings par exemple. Et pour faire face à cette augmentation d'activité, le Sitcom Côte Sud a recruté 70 saisonniers.