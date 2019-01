Landes : mon beau sapin, roi des dunes

Le décryptage de l'actu s’intéresse aujourd'hui à votre sapin de Noël. Et oui, Noël c'est fini, et il va falloir penser à vous en séparer. Mais qu'en faire ? Et bien sur la côte Sud des Landes, depuis des années, on vous propose de le récupérer pour l'installer sur les dunes.

Capbreton, France

En voilà une bonne idée écolo, recycler son sapin de Noël et l'utiliser pour consolider les dunes du littoral Landais. Il y a d'abord un préalable. Vous ne pouvez ramener votre sapin que si c'est un sapin naturel. Parce que le sapin en plastique sur la dune, personne n'en veut.

Alors Capbreton, Soustons et Ondres récupèrent vos sapins naturels dans des bennes qui sont installées pour cela. Cette année, même le Grand Dax participe à l'opération. Si c'est écologique, c'est qu'effectivement, cela permet de recycler ces sapins qui sinon aurait fini au mieux en compost, au pire à l'incinérateur. Ces conifères de Noël vont ainsi pouvoir vivre une seconde vie ou plutôt avoir une seconde utilité.

Cet objet, ce meuble carrément, car le sapin de Noël, c'est comme un meuble à usage unique, on en achète par milliers pour les garder seulement quelque semaines dans le salon. Selon une étude, près d'un quart des foyers français achète un sapin de Noël. Rapporté au département des Landes, cela ferait entre 30 000 et 40 000 sapins achetés, puis jetés. Vu comme cela, la magie de Noël en prend un coup. Et donc, autant que ces sapins servent à quelque chose.

Fixer la dune

Pour la protection de la dune, disons que c'est avant tout une opération de communication et de sensibilisation pour la population car les surfaces traitées par les sapins sont assez petites par rapport au travail qu'il faut réaliser pour sauvegarder la dune toute l'année. Les dunes sont en effet soumises à une forte érosion, notamment du vent.

Il faut quand même savoir qu'il y a deux siècles, les dunes ne ressemblaient pas vraiment à ce qu'on connait aujourd'hui. Elles bougeaient constamment. Sauf que l'Homme, aimant bien les choses ordonnées, et comme on a planté des forêts et des maisons jusqu'au bord de la mer, il fallait que ces dunes arrêtent de reculer. Donc on les a bloquées depuis des centaines d'années. C'est d’ailleurs à la main de l'Homme que l'ont doit leur forme actuelle de montagne. La main de l'Homme a façonné 80% des dunes du littoral aquitain par différentes techniques : des palissades de bois, des branchages de jeunes pins qu'on élaguait pour la sylviculture et maintenant les sapins de Noël.

Et on s'en sert comment ? On les couche, on les attache même parfois à la dune, face au vent, face à la mer. Avec leur petites branches et leurs aiguilles, ils retiennent le sable, l’empêche d'aller se balader, poussé par le vent, en direction de l’intérieur des terres. Et ce qui est bien avec le sapin, c'est qu'il est biodégradable.

Une économie pour les collectivités

Le sapin de Noël c'est tout bénef ! Normalement, recouvrir une dune de végétaux pour la protéger, cela coûte autour de 10 000 euros l'hectare. Ici, la main d'oeuvre est gratuite puisque ce sont les citoyens, pour une bonne action, qui le font. Pas besoin de payer le matériel non plus, puisque les sapins sont gratuits. L'année dernière à Capbreton, 900 sapins ont été ramenés.