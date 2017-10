Landes : un mois d'octobre exceptionnellement chaud et sec

La France a enregistré un mois d'octobre très chaud et très sec, selon Météo France. Même constat dans les Landes où le temps a été très clément, le mois dernier, accentuant un peu plus la sécheresse dans le département.

Nous avons vécu un mois d'octobre exceptionnellement doux et sec en France avec "des températures dignes d'une fin d'été", selon Météo France. Un constat qui vaut aussi pour les Landes.

30,5 degrés à Mont-de-Marsan

"C'est le sixième mois d'octobre le plus chaud enregistré dans les Landes", explique Patrick Lavergne, prévisionniste régional à Météo France. Nous avons dépassé lors de neuf jours, les 25 degrés avec un pic, le 16 octobre à Mont-de-Marsan à 30,5 degrés. On est loin du record d'octobre 2004 avec 33,6 degrés atteints, record absolu à cette période de l'année.

Bilan climatique || Un mois d'octobre chaud et exceptionnellement sec : + de 60% de déficit pluviométrique en moy https://t.co/kLi6Gvp5Rdpic.twitter.com/sZyDSpGFCi — Météo-France (@meteofrance) October 31, 2017

Si vous avez pu vous baigner dans l'océan ces dernières semaines, dites merci à Dame Nature. Ces températures s'expliquent par "des courants qui nous ramènent l'air d'Afrique du Nord et également l'air tropical issu des cyclones qui traversent l'Atlantique au mois d'août et septembre et qui nous revient également", analyse Patrick Lavergne.

La sécheresse s'accentue

Ce temps ensoleillé et sec a accentué la sécheresse dans les Landes qui affichent un déficit en pluviométrie de 70%. "En octobre dernier, il n'est tombé que 30 millimètres de pluie contre 106 millimètres normalement", rappelle le prévisionniste. La situation est encore plus critique dans le département voisin du Gers qui a vécu son troisième mois d'octobre le plus sec depuis les années 1960, avec 16 millimètres de pluie tombés seulement. La préfecture du Gers a décidé de reconduire l'interdiction des prélèvements dans les cours d'eau du département, en vigueur déjà depuis fin juin.