Landes : un zoo replante vos sapins de Noël dans l'enclos des loups

Pour la deuxième année, le Zoo de Labenne récupère vos sapins de Noël naturels en pot, et avec ses racines, pour les replanter dans l'enclos des loups. L'idée est de donner une deuxième vie à vos sapins et d'enrichir l'espace vital des animaux.

Labenne, France

Vous avez acheté un sapin de Noël naturel, dans un pot, et vous ne savez pas quoi en faire après les fêtes ? Plutôt que de le jeter ou essayer de le replanter dans votre jardin, le Zoo de Labenne vous propose une solution. Pour la deuxième année, le zoo récupère après Noël les sapins naturels pour les replanter dans l'enclos des loups et des sphinx.

Le zoo essaye de reproduire l'environnement naturel du loup en plantant des sapins dans l'enclos. - Véronique Darrieulat

"On est sensibles à l'écologie", confie Véronique Darrieulat, co-gérante du zoo. "On trouvait dommage de ne pas leur redonner une seconde vie. De plus, ces sapins nous rendent service. On a neufs louveteaux un peu coquins qui s'amusent à déraciner nos sapins... Donc tous les ans on doit en replanter de nouveaux."

L'idée est de récréer le biotope naturel de l'animal" - Véronique Darrieulat, co-gérante du zoo

Les loups sont arrivés en 2016 au Zoo de Labenne. Des enclos sur mesure ont été installés pour eux. "L'enclos est vitré, les loups peuvent profiter de la pierre et d'une cascade, précise Véronique Darrieulat. L'idée est de récréer le biotope naturel de l'animal." L'année dernière, le zoo a récupéré une vingtaine de sapins de Noël de particuliers. Tous ont été replantés dans l'enclos.

Des sapins naturels en pot

Pour que le sapin soit replanté, il faut que celui ci soit naturel, en pot, et encore avec ses racines. Il est préférable aussi qu'il n'y ai pas de neige artificielle sur le sapin pour ne pas intoxiquer les animaux.

Les sapins de Noël sont replantés au mois de janvier, aussi dans l'enclos des sphinx. - Véronique Darrieulat

Vous pouvez déposer vos sapins de noël naturels tous les jours sur le parking du zoo de Labenne, au niveau de l'entrée des visiteurs. Pour le reste, le zoo est ouvert tous les jours des vacances de noël, de 14 heures à 18 heures.