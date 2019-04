Langoiran : une hydrolienne en projet pour alimenter jusqu'à 500 foyers de la commune

La société bordelaise Energie de la Lune teste la possibilité d'installer une hydrolienne au pied du pont de Langoiran. L'installation pourrait éclairer 500 foyers de la commune. Le projet est financé par l'ADEME et ENGIE.

Langoiran, France

Langoiran veut profiter du courant de la Garonne pour s'éclairer. Il y a quelques mois cette commune de 2.200 habitants dans l'Entre-deux-Mers a fait le pari d'installer une hydrolienne dans le fleuve. Objectif : alimenter plusieurs centaines de foyers en électricité. Des tests de faisabilité sont en cours.

C'est la société Energie de la Lune et son PDG Marc Lafosse qui mène ce projet. L'entreprise conduit déjà des expériences similaires sous le pont de Pierre à Bordeaux. Ce mardi les ingénieurs sont allés récupérer au fond de l'eau un dispositif qui va leur permettre d'évaluer l'énergie produite par le courant de la Garonne à Langoiran.

Le courantomètre vient de passer 28 jours sous l'eau. Comme une boite noire les ingénieurs vont maintenant l'ouvrir et décortiquer les données. Ils pourront ainsi évaluer exactement le potentiel de production électrique d'une hydrolienne à cet endroit.

Un jour de grande marée j'observais ce flux dans un sens puis dans l'autre et je me suis dit qu'on pouvait sans doute récupérer cette énergie

- Jean-François Boras, maire de Langoiran

Après Langoiran, d'autres communes pourraient s'équiper

Cette hydrolienne pourrait alimenter 300 à 500 foyers de la commune. Le projet est financé par l'Ademe, l'agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et par ENGIE, premier fournisseur d'électricité verte de France. A ce jour les hydroliennes ne sont pas rentables mais elles le seront sans doute un jour. Et si ça marche à Langoiran, pourquoi pas ailleurs sur la Garonne ? Les résultats de l'étude de faisabilité seront connus d'ici fin mai.