Laval : 500 jeunes défilent pour le climat

Laval, France

Pour la deuxième fois depuis le début du mouvement "Youth for Climate", les jeunes mayennais se sont mobilisés contre le réchauffement climatique, ce vendredi.

Près de 500 collégiens et lycéens se sont réunis au square de Boston avant de défiler dans les rues de Laval.

Les manifestants se sont arrêtés devant la mairie de Laval puis devant la préfecture de la Mayenne. © Radio France - Boris Hallier

"On est plus chaud que le climat", ont scandé les jeunes mayennais. "On a fait la même grève il y a deux mois, mais ont a eu aucune réponse des élus locaux. On aimerait bien se faire entendre de la municipalité", explique Marie Chureau, porte-parole de l'antenne lavaloise de "Youth for Climate".

C'est la deuxième fois que les jeunes Mayennais manifestent pour le climat. Le 15 mars dernier, ils s'étaient rassemblés en plusieurs points du département : Laval, Mayenne, Château-Gontier-sur-Mayenne et Evron.