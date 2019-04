Laval : une "chasse aux mégots" pour alerter sur la dangerosité de ces déchets

Une partie des bénévoles avec leur récolte de l'après-midi, mégots et autres déchets

Laval, France

En ce dimanche de Pâques, ils n'ont pas chassé d'oeufs en chocolat... mais des mégots ! Une trentaine de personnes se sont réunies à Laval, près de la halte fluviale, pour ramasser les mégots abandonnés sur les pelouses, le long des berges et dans les rues alentour.

Pour Kylian, 10 ans, la chasse aux mégots est bien loin d’être un jeu. Après une demi-heure de balade, sa bouteille est presque remplie : "Ça me dégoûte, ça me rend triste pour la nature... Ça m'énerve !" souffle Kylian, venu avec sa maman. Comme tous les autres bénévoles, il profite de la tournée pour ramasser canettes, papiers et autres cartons qui ont été abandonnés.

Kylian n'a pas ménagé ses efforts pour traquer les mégots © Radio France - Jeanne Daucé

D'autres, comme Charly, venu avec sa fille Louane, 8 ans, voient dans cette chasse aux mégots une "bonne action" : "Lorsque j'étais fumeur, j'ai jeté beaucoup de mégots par terre." Frédérique, quinquagénaire venue d’Ahuillé espère pour sa part que les promeneurs du dimanche seront interpellés par cette chasse aux mégots : "Peut-être que le fait de nous voir ramasser les mégots va créer un déclic chez certaines personnes".

Belle récolte pour Raphaël, 6 ans et demi, et son papa Erwan © Radio France - Jeanne Daucé

Un mégot peut polluer 500 litres d'eau !

Sensibiliser le public, c'est ce qu'entend faire l'association Zéro déchet de Laval pour son premier évènement. Selon Audrey Balin, membre de l’association, beaucoup pensent que ce déchet est inoffensif : "C'est banal de jeter son mégot au sol, c'est un automatisme. Beaucoup de personnes pensent que c'est un petit déchet. Mais c'est un petit déchet qui peut avoir un grand impact : à lui seul, un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d’eau !" Il faut aussi compter 15 ans pour qu'un mégot abandonné au sol se dégrade.

Au-delà de l'information, l'association suggère d'installer plus de cendriers à Laval. Depuis l'automne 2015, être surpris en train de jeter un mégot à terre est puni d'une amende de 68 euros. Bilan après une heure et demi de collecte : 4 petits seaux remplis à ras bord… soient environ 40 000 mégots récoltés. Ils seront envoyés à l'entreprise Mégo, basée à Brest, pour être recyclés et transformés en objets du quotidien.

Chaque seau contient environ 10 000 mégots - Association Zéro déchet de Laval

Reportage de Jeanne Daucé