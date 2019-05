Le Ballon d'Alsace fait son ménage de printemps .. sous la neige !

Territoire de Belfort, France

Un nettoyage de printemps.. sous la neige pour le Ballon d'Alsace. Le Club alpin français de Belfort organisait une journée de grand ménage du sommet vosgien ce dimanche matin. Le léger manteau neigeux, invité de dernière minute, n'a pour autant pas découragé la centaine de participants qui a quand même relevé le défi. L'opération baptisée "Ménage ton Ballon" consistait à collecter le maximum de déchets pour redonner un coup de propre au Ballon. Mission accomplie même s'il faudra certainement remettre un coup de balai l'an prochain. Pour une première édition, ce nettoyage du Ballon d'Alsace est un réel succès .

"Avec la neige, c'est plus difficile, on ne voit pas les mégots" - Laurence, une participante

Laurence a un sac à peine rempli "On doit prendre un bâton pour soulever la neige, gratter, c'est plus compliqué" explique Laurence "Par exemple, les mégots on ne les voit pas forcément". Les "chercheurs" de déchets concentrent leurs fouilles le long des cours d'eau, des lieux de pique-nique, ou d'hébergement. Solange a tout de suite été servie "J'ai trouvé un sac plastique juste sur le chemin, sous mes yeux, et il n'y a plus de chocolat dedans, c'est nul" ironise-t-elle !

La neige n'a pas facilité la tache des participants de l'opération "Ménage ton Ballon" © Radio France - Hervé Blanchard

Après deux bonnes heures de marche dans le froid et la neige, toute la collecte est exposée sur une grande bâche. On y trouve principalement des déchets imposants donc, les plus petits restant cachés sous la neige. Amandine passe le butin en revue "On a trouvé un ski qui devait être là depuis un moment, un casque de vélo, même une paire de chaussures de ski, de la ferraille, des barbelés, des restes de voiture, des bidons, du plastique, et des canettes, il y a un peu de tout".

Le "fameux" ski et le "fameux" casque de vélo !!! © Radio France - Hervé Blanchard

Le nettoyage est donc réussi mais cela ne réjouit par forcément Arnaud, l'un des participants de cette opération "C'est dommage que les gens ne prennent pas conscience de l'impact de jetter un bout de plastique, le temps que cela va mettre pour se désagréger (NDLR : pour info, 450 ans pour un emballage plastique d'une barre de céréales). Et cet été, les gens vont faire pareil. Malheureusement, on sera amenés à faire ça régulièrement".

Il y a vraiment de tout dans les déchets ramassés lors de cette opération "Ménage ton Ballon" ! © Radio France - Hervé Blanchard

Du plastique en tous genres ! © Radio France - Hervé Blanchard

Le Club Alpin français de Belfort prévoit en effet de refaire le ménage du Ballon d'Alsace l'an prochain. En espérant ne pas tomber sur un jour de neige, et passer cette fois, un vrai coup de balai sur le sommet vosgien. Par ailleurs, les organisateurs devraient se rapprocher du SMIBA et du Conseil départemental du Territoire de Belfort pour ramasser des déchets trop imposants qu'ils ont repérés comme des cuisinières ou des moteurs.

Voici enfin quelques informations et conseils sur la durée de vie des déchets et sur le code de bonne conduite à tenir

. © Radio France - Hervé Blanchard