Le Berry en vigilance orange aux orages

Météo France place l'Indre (à partir de 19h) et le Cher (à partir de 20h) en alerte orange aux orages, tout comme 20 autres départements du centre au nord-est de la France.

Le Berry va être touché par une masse d'air chaud humide qui remonte par le sud-ouest.

Fortes précipitations

Une simulation des #orages parfois forts attendus la nuit prochaine sur une bande centrale du pays - Modèle AROME via @wxchartspic.twitter.com/Yl8IBZGTtT — Météo Villes (@Meteovilles) July 31, 2017

Météo France Bourges annonce un cumul de pluie important : entre 20 à 25 mm d'eau par endroit, "il y aura peut-être de grandes quantités d'eau qui pourront être soudaines et s'abattre en moins d'une heure très localement". On annonce aussi des rafales de vent jusqu'à 90 kms/h et un risque de grêle.

L'alerte de Météo France est valable jusqu'à demain matin mardi 6h. Voici les choses à surtout pas faire en cas d'orages : plus d'infos ici.