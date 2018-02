Bourges, France

Selon la carte de vigilance publiée ce jeudi à 16h par Météo France, l'Indre et le Cher font partie des départements à nouveau placés en vigilance orange à la neige et au verglas. Un épisode neigeux va se déplacer sur la région Centre Val-de-Loire d'Ouest en Est à partir de vendredi matin.

Entre 3 et 7 cm de neige

On attend entre 3 et 7 cm de neige sur l'ensemble de la région Centre ce vendredi 9 février. L'épisode débutera vendredi matin sur l'Eure-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher avant de toucher progressivement l'Indre puis le Cher et le Loiret en milieu de journée. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les températures seront comprises entre -5 et -10 degrés, pour atteindre +1 à +4 degrés au meilleur de la journée.

L'Indre et le Cher repassent en vigilance orange neige et verglas © Visactu

Les prévisions jusqu'à mercredi

Samedi 10 février : un temps plus calme et sec, quelques flocons possibles sur l'Est de la région. Dimanche 11 février : arrivée d'une nouvelle perturbation pluvio-neigeuse. Lundi 12 février : temps sec. Mardi 13 février : quelques flocons. Mercredi 14 février : nouvelle perturbation très active, beaucoup de pluie mais des températures en hausse, net redoux.

Transports scolaires de nouveau suspendus

Alors que la circulation des cars Rémi avait pu reprendre normalement ce jeudi, le Conseil régional annonce que le ramassage scolaire sera de nouveau suspendu sur l'ensemble de la région Centre, dont l'Indre et le Cher, pour la journée du 9 février. "En revanche, _les circulations des lignes interurbaines sont maintenues_, sauf arrêté préfectoral contraire et sous réserve des conditions locales de circulation vendredi matin", précise le communiqué.

Les internats berrichons fermés dès jeudi soir

En raison de la suspension du ramassage scolaire dans l'Indre et le Cher, les 29 internats berrichons (enseignement privé et public confondus) vont renvoyer dans leur famille dès jeudi soir les élèves qui habituellement utilisent les transports scolaires pour rentrer chez eux. Mais les établissements continuent de fonctionner normalement pour les élèves qui viennent en cours par d'autres moyens. Au total, plus de 1750 élèves sont inscrits dans les internats berrichons (quinze dans le Cher et onze dans l'Indre).

Pollution aux particules fines sur le Cher

Ce jeudi 8 février, le département du Cher connaît un épisode de pollution aux particules fines. La Préfecture du Cher invite les personnes fragiles à limiter les activités physiques intenses.

08/02/18 : Épisode de #Pollution_atmosphérique aux particules fines (PM10) dans le #CHER pour la journée pic.twitter.com/V7bj5PTaBm — Préfet du Cher (@Prefet18) February 8, 2018