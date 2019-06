Le bio dans votre jardin, c'est possible !

Au Lycée agricole Coulounieix-Chamiers, ce jeudi, on apprenait à entretenir son jardin, en préservant la faune et la flore.

"Jardiner au naturel à la maison", c'était le thème de la journée départementale, organisée ce jeudi au lycée agricole de Coulounieix-Chamiers. Des stands et des conférences pour apprendre à préserver la faune et la flore, à l'échelle de son propre jardin, grâce à des trucs et astuces tous simples.

Huguette et Philippe n'ont pas attendu cette journée pour se mettre au vert. "J'ai un bidon de glyphosate toujours plein, je n'en ai plus utilisé depuis plus de 20 ans", assure Philippe. Pendant des années, "on nous a menti, déplorent-ils, on nous disait qu'il fallait traiter". Depuis qu'ils ont pris leur retraite, le couple cultive son petit jardin... Sans pesticide ni engrais chimique.

Les légumes sont peut-être plus petits, mais on mange plus sainement

"On ne voulait pas empoisonner nos petits-enfants avec ces produits, donc on est revenus au naturel", explique Huguette. Purin d'ortie ou de consoude, désherbage à la main... La nature a vite repris ses droits, "les oiseaux sont revenus", se réjouit Huguette, "et les oiseaux mangent les pucerons", ajoute Philippe.

Et ça vaut le coup : "les légumes sont peut-être plus petits, mais on mange plus sainement", constate Huguette. "Quand ils mangent des fraises chez mamie, les petits-enfants voient la différence !", s'amuse-t-elle.

D'ailleurs, aux yeux de Ségolène Navecht, coordinatrice à la Maison de la semence paysanne Agrobio Périgord, "il faut produire avec la nature, pas contre la nature". Elle conseille de "préférer des variétés anciennes qui n'ont pas été conçues pour aller avec l'usage des produits chimiques". Pour que la nature "se régule", il faut aussi"favoriser les auxiliaires, comme les coccinelles, qui vont diminuer les ravageurs", notamment "en plantant des fleurs autour du potager". Autant de techniques naturelles pour éviter les produits chimiques dans le jardin.