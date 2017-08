Le blues des commerçants au bord du lac de la Plaine

Après une première période d'interdiction, les autorités ont pris la décision d'interdire la baignade dans le lac de la Plaine jusqu'à la fin du mois. En cause, la présence trop importante de la bactérie E.Coli. Les commerçants font grise mine.

Personne dans l'eau au lac de la Plaine à cheval sur les communes de Celles-sur-Plaine et Pierre-Percée. La baignade est interdite jusqu'à la fin du mois dans ce lac artificiel à cause de la présence en trop grande quantité de la bactérie Escherichia coli susceptible de provoquer des infections ORL et digestives.

Après une première période d'interdiction fin juillet, la baignade est cette fois interdite jusqu'à la fin du mois. Une interdiction qui plombe la fréquentation du site. Un panneau rouge "baignade interdite" est planté sur la plage. C'est une tuile pour Gilles qui a garé son camping-car tout près :

C'est chiant. Je viens souvent avec ma fille qui a six ans. La semaine, je comptais y revenir. La gamine, si je l'amène ici sans flotte, elle va être malheureuse."

Vigilance sur les bateaux

Les activités nautiques sont, elles, toujours autorisées. Isabelle encadre un groupe d'enfants pour une séance de canoë. Il y a interdiction de tomber à l'eau :

Evidemment que l'on fait attention. On donne des consignes de sécurité importantes pour ne pas tomber dans l'eau. Il y a aussi un risque de choc thermique."

L'arrêté municipal est affiché sur et autour de la plage © Radio France - Cédric Lieto

Il y a moins de pédalos et de canoës que d'habitude. Une baisse de fréquentation qui touche aussi le restaurant de Jean-Paul, situé à quelques hectomètres de la plage :

Il y a moins de campeurs. Ils s'en vont. La clientèle, par rapport à l'an dernier, ce n'est même pas la moitié."

Des clients perdus

Cette situation a même des conséquences négatives au lac du haut, avant le barrage où la baignade est toujours interdite. Maxime y loue des canoës :

Les clients se posent des questions. Ils ont toujours le petit doute. "Est-ce que c'est ici ? Est-ce qu'on peut toujours faire du canoë ?" Le slogan dit "Respirez à plein poumon" donc c'est un peu embêtant quand on a un problème de cet ordre là."

Si au lac de la Plaine, l'interdiction de baignade est assez respectée, elle est très régulièrement enfreinte en amont.