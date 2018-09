Et si vous installiez des panneaux solaires sur le toit de votre maison ? Le parc national des Pyrénées lance un site internet pour estimer le potentiel solaire de votre toiture. Un cadastre solaire qui vous permettra de savoir où poser vos panneaux, et combien ils pourraient rapporter.

Capture d'écran - In sun we trust

Tarbes, France

Les panneaux solaires, vous y avez sans doute déjà pensé. Et puis vous vous êtes dit que cela coûterait trop cher, que ce serait compliqué de savoir où les mettre, puis vous vous êtes demandé s'il y aurait assez de soleil. Pour répondre à toutes ces questions, le parc national des Pyrénées lance à partir de lundi un site internet, développé par une entreprise baptisée "In sun we trust" pour estimer le potentiel solaire de votre toiture. Cela s'appelle le cadastre solaire.

Le site internet fonctionne sur le modèle de Google Earth. Vous tapez votre adresse, et la photo satellite de votre maison vue du ciel apparaît, avec des taches allant du marron au jaune. Plus c'est jaune, plus c'est ensoleillé. Vous pouvez ainsi savoir sur quelle partie de votre toiture installer vos panneaux. Cela fonctionne pour tout le monde : particuliers, entreprises ou collectivités locales. Et ce n'est pas tout, le site vous indique aussi le coût estimé de l'installation selon la surface de pose et les gains estimés sur 20 ans, que vous choisissiez de revendre votre électricité ou de faire de l'auto-consommation.

Des économies sur votre facture

Par exemple, place François Saraille, à Bedous, où se trouve la mairie : poser 100 m² de panneaux solaires coûte en moyenne 30 000 euros et rapportera environ 40 000 euros sur 20 ans. Cela fait donc 10 000 euros de gagné ou 15 500 euros d'économies sur les factures.

Le site sera mis en ligne lundi pour les 64 communes du Parc national des Pyrénées, il fonctionnera dès l'an prochain sur tout le département des Hautes-Pyrénées, ainsi que l'agglomération paloise et la communauté de communes du Haut-Béarn.