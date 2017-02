Le calme après la tempête en Auvergne

La journée a été mouvementée en Auvergne. Les départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier, placés en alerte orange, ont subi des vents très violents. En fin de journée, le calme est revenu. Pas de dégâts graves, mais des coupures d'électricité.

Le vent a soufflé très fort ce samedi sur l'Auvergne, comme l'avait prévu Météo France. Les rafales ont dépassé les 130 km / heure en montagne. Particulièrement touchés, les départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier, placés en alerte orange. Une alerte levée dans l'après-midi, quand les vents se sont enfin calmés.

Les pompiers sur le pont

Dans le Puy-de-Dôme, en début de soirée, les pompiers avaient comptabilisé près de 80 interventions. "Beaucoup de choses, mais rien d'exceptionnel" nous a t-on dit : des arbres tombés, des tuiles arrachées, des objets qui se sont envolés. A Clermont-Ferrand, une personne a été légèrement blessée par la chute d'un panneau publicitaire sur sa voiture. Par mesure de sécurité, la station du Mont Dore a été fermée, elle devrait rouvrir ce dimanche nous a confié le maire de la commune, Jean-François Dubourg. Dans les autres départements de la région, l'activité des pompiers a été également soutenue. Dans l'Allier, par précaution, deux chapiteaux de la foire de Moulins ont été fermés au public.

Jusqu'à 20 000 foyers privés d'électricité

Le réseau électrique a souffert un peu partout. Des arbres sont tombés sur les lignes, des poteaux ont été renversés. ENEDIS a déployé 150 techniciens sur le terrain et fait appel à des prestataires de service pour réparer les dégâts. Au plus fort de l'épisode, à la mi-journée, plus de 20 000 foyers étaient sans courant. Ils étaient 12 000 dans l'après-midi : 6000 rien que dans le Puy-de-Dôme, essentiellement sur le Sancy et sur Thiers-Ambert, 4 500 dans l'Allier, surtout en Montagne Bourbonnaise et 1500 en Haute-Loire, surtout dans le nord du département. "Beaucoup de coupures, mais nous avons connu des tempêtes plus graves" nous a confié Jean-Claude Hugueny, responsable territorial ENEDIS qui promet un retour à la normale dans la journée de dimanche. Ce samedi soir, les quatre départements auvergnats sont en alerte jaune.