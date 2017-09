VIDÉO - Le camion béton du futur présenté chez Vicat

Un camion toupie révolutionnaire a été présenté sur le site des bétons Vicat à l'Isle d'Abeau (Isère). Le camion "Oxygène" roule au GNV et sa toupie, autonome, fonctionne à l'électricité. Principaux atouts : bruit moindre et pollution réduite.

Le prototype de camion "Oxygène" réalisé à la demande du cimentier isérois Vicat est une démarche environnementale autant qu'en terme d'image pour la société. "La première chose que les clients voient et retiennent de nous sur les chantiers, ce sont les camions et le bruit" explique Laurent Morniroli, directeur de Béton Vicat, et ce même si Vicat n'est ni constructeur ni transporteur.

Le camion du futur, notamment destiné aux chantiers en milieu urbain, peut rouler même en cas de pic de pollution et de restriction de circulation. "C'est un véhicule qui dégage moins 96% de CO2 par rapport Euro 6 diesel actuel, explique le directeur, ça dégage moins 92% de particules et moins 70% de Nox". Côté bruit? "Deux fois moins". Le camion utilise le GNV (gaz naturel pour véhicule) pour sa motricité et en roulant et freinant il recharge des batteries qui font tourner la toupie. Toupie qui peut tourner seule!

Ça aussi ça compte pour Warren Rodriguez, conducteur pour la société Jacky Perrenot, "quand on voit qu'aujourd'hui sur un camion traditionnel sur une moyenne de 60km dans la journée on est sur 94 litres aux 100 sur un diesel. La toupie tourne 10h par jour sans s"arrêter, en comptant que ça prend 40 à 60 cv sur votre camion donc une consommation de 15 à 25 litres juste pour faire tourner la toupie... Aujourd'hui regardez, je tourne sans consommer de gaz". Le chauffeur est aussi séduit par une autre innovation : un triple essieu directionnel qui rend particulièrement maniable un camion pourtant plus long de 80 cm qu'une toupie classique .

Vicat, qui a mis de l'argent pour financer le prototype et ses innovations a décidé de renoncer à toute propriété afin que la technologie équipe le plus de camions possibles à l'avenir.