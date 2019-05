Le centre de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux va rouvrir

Buoux, France

Un nouveau départ pour le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage à Buoux, qui accueille et soigne des animaux. Il rouvre ses portes ce lundi. Les problèmes d'argent sont désormais réglés. Début février, le centre créé depuis 23 ans à l’initiative du Parc naturel régional du Luberon et géré par la Ligue de Protection des Oiseaux Provence Alpes Côte d'Azur a du fermer son accueil, faute de financements. La participation financière de l'Etat pour le budget annuel manquait à l'appel. Un élan de solidarité est alors né sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la pétition rassemble près de 98.000 signatures.

Le budget est désormais bouclé

Après des négociations avec la sous-préfecture d'Apt, tout vient de rentrer dans l'ordre. L'Etat, via le ministère de la Transition écologique et solidaire confirme son aide annuelle de 30.000 euros. En tout, le centre peut compter sur un budget moyen de 120.000 euros, grâce au Conseil régional, au département, aux donateurs et donc à l'Etat. Cela va permettre de "travailler sur le long terme, de manière professionnelle, pour mettre en place une stratégie efficace", analyse François Grimal, le président de la Ligue de Protection des Oiseaux de PACA.

Cette réouverture nécessite maintenant de recomposer une équipe de soignants. Une soigneuse est restée sur place pendant la fermeture. Un deuxième soigneur est nécessaire, pour relancer l'accueil.

Chaque année, 1500 oiseaux et petits mammifères sont soignés, avant d'être remis en liberté. Ils sont apportés de toute la région et c'est l'adresse conseillée en Vaucluse quand on trouve un animal blessé.