Le chant du coq, la cloche du village : les bruits des campagnes mayennaises bientôt protégés ?

Un député de la Lozère a déposé une proposition de loi la semaine dernière afin de protéger les bruits de la campagne de plus en plus contestés devant les tribunaux, y compris en Mayenne.

Villiers-Charlemagne, France

Faut-il faire taire définitivement un coq trop matinal ? Les moissonneuses ont-elles le droit de rouler le week-end ? Les cloches du village peuvent-elles sonner tous les quart d'heures ? Depuis quelques temps maintenant, les procès contre des bruits assez courants en campagne se multiplient. C'est pour empêcher d'en arriver devant les tribunaux qu'un député Les Républicains de la Lozère, Pierre Morel-A-L'Huissier a déposé une proposition de loi la semaine dernière. Il veut mettre en place un inventaire des bruits et des odeurs de la campagne, "le patrimoine sensoriel", qui permettrait aux juges de ne pas donner raison aux plaignants.

Des cas en Mayenne

À Villiers-Charlemagne, au Sud de Laval, les oiseaux piaillent, les tracteurs roulent et les coqs chantent même le matin. Au bar du village, les habitants ne comprennent pas cette polémique : "Ils n'ont qu'à aller vivre en ville et pas nous faire ch****", "À la campagne, il y a les odeurs et les bruits, faut savoir ce qu'on veut", "C'est normal un coq qui chante le matin".

"Si t'entends le coq chanter le matin, c'est que tu n'es pas mort", Patrick, un habitant de Villiers-Charlemagne

Il y a une quinzaine d'années dans le village, la gérante d'un hôtel-restaurant avait demandé à la mairie de faire taire les cloches de l'église la nuit car des clients se plaignaient du bruit. "Nous l'avions accepté pour sauver le commerce, explique résigné Norbert Bouvet, l'ancien maire du village. Mais déjà à l'époque ça nous avions trouvé que c'était dur car ça fait partie de la vie du village".

L'ancien élu regrette ces affaires qui se répètent de plus en plus selon lui : "J'ai été président de l'association des maires pendant 15 ans et de plus en plus de maires m'appelaient pour me dire qu'ils étaient en prise avec des gens de l'extérieur et qui ne toléraient pas le bruit d'un tracteur".

"On n'est pas dans un désert non plus !", Norbert Bouvet, ancien maire de Villiers-Charlemagne

Norbert Bouvet, cependant, ne voit pas l'utilité d'un texte de loi, comme il l'explique ci-dessous :

Les habitants rencontrés ainsi que Norbert Bouvet regrettent tous qu'il faille rédiger une loi pour protéger des bruits auxquels ils tiennent tous beaucoup.