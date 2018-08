Cazaux-Savès, France

65 pièges à moustiques sont installés dans le parc qui jouxte le Château de Caumont. Au total, ils couvrent un hectare. grands comme des pots de fleurs, ils se confondent avec la végétation grâce à leur revêtement en bois. Un petit ventilateur, posé au-dessus, diffuse une légère odeur de transpiration humaine... Parfait pour attirer les moustiques, qui sont aspirés par le ventilateur dès qu'ils s'approchent trop près. Les pièges sont également écologiques. Le CO2 qu'ils consomment est entièrement recyclé.

Un piège à moustique posé au pied d'un arbre dans le parc du Château. © Radio France - Marius Delaunay

Le sac en-dessous du ventilateur. On aperçoit tous les résidus de moustiques au fond de la poche. © Radio France - Marius Delaunay

80% des moustiques éradiqués grâce aux pièges

Dans la zone qu'ils couvrent, les pièges ont permis d'éradiquer près de 80% des moustiques selon Ghislain de Castelbajac, le propriétaire des lieux. Les châtelains ont fait appel à la société BioBelt, implantée dans le Sud-Est dans la France. Le Château de Caumont est le premier monument historique du Sud-Ouest à avoir fait appel à cette société. BioBelt et le château ont donc passé un partenariat pour poser les pièges, à moindre frais. Même si l'équipement et l'installation du dispositif ont coûté au total près de 35 000 euros. Un investissement sur le long terme pour le propriétaire.

Plus de 5000 visiteurs chaque année

Le Château accueille plus de 5000 visiteurs dans son parc chaque année. Il reçoit aussi des mariages et des séminaires. Le parc, très boisé et étendu, attire naturellement les moustiques. Mais il y a eu une recrudescence des nuisibles cette année, la faute aux violents orages de juin. Il a donc fallu agir pour que les visiteurs évitent les piqûres. Les pièges ont été installés fin juillet. Pour l'instant, ils marchent très bien sur le périmètre. Ghislain De CastelBajac pourrait éventuellement les étendre à d'autres parties du parc, durement touchées par les moustiques.