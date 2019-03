Le château de Pau pourrait perdre tous ses buis

Pau, France

Il faut essayer d'imaginer le parc du château de Pau sans ses buis. Cette essence qui structure l'ensemble des jardins et le parc pourrait complètement disparaître après l'été. Le jardinier en chef, Benoît Laborde, est résigné. Il pense ne pas du tout en replanter.

Les buis sont déjà remplis de chenilles qui attaquent les feuilles puis le tronc. © Radio France - Evan Lebastard

"Actuellement ils devraient être en pleine végétation, d'un vert tendre superbe, explique Benoît Laborde devant ses buis. Au lieu de ça, on a des linéaires complètement grillés, sans aucune feuille. Et pourtant on a déjà traité." Il y a de quoi être découragé. Non seulement il y a la pyrale du buis, un insecte qui a déjà ravagé plusieurs villes du Béarn. Et notamment les buis de l'hippodrome, à Pau. Mais en plus, deux types de champignons contre lequel les jardiniers ne peuvent pas lutter s'attaquent à cette plante.

Des plants de 200 ans meurent

"Les traitements ça nous prend un temps considérable, pour un résultat qui n'en est plus un, justifie le jardinier en chef. Quand on doit passer plusieurs semaines à traiter dans l'année, et qu'au final on a des haies entières qui disparaissent, ça ne vaut pas le coup de continuer." Les buis meurent les uns après les autres, dont certains arbustes plantés il y a 200 ans.

Certains arbustes sont déjà morts et devront être arrachés. © Radio France - Evan Lebastard

Cette année pourrait bien être fatale pour les buis du château. Les chaleurs du mois de février ont favorisé la propagation des pyrales. "Plus il fait chaud tôt, plus les attaques sont importantes", confirme Benoît Laborde. Il s'attend donc à la pire année depuis l'arrivée de la pyrale au château, en 2013.

"On ne peut plus continuer"

Si l'arrachage n'a pas encore été décidé, le jardinier en chef ne voit pas d'autre solution. "On ne peut pas continuer comme ça pendant des années, c'est pas possible. On arrive au bout de ce qu'on peut faire en méthode de lutte. Les pyrales prennent le dessus, hélas. Je ne vais pas me battre contre des moulins et épuiser mes gars pour des travaux qui ne servent à rien."

Pour les bordures du jardin, le jardinier songe à les remplacer par des plantes comme le thym, la lavande ou la myrte. Des plantes "très utilisées à la Renaissance", explique Benoît Laborde, avant que les jardins d'Henri IV n'adoptent la mode du buis.