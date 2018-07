Cher, France

Le département du Cher rejoint ce vendredi la liste des départements placés en vigilance orange aux orages au même titre que l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et le Loiret. Cette vigilance orange pour les orages est maintenue pour la Seine-Maritime et l'Eure. Au total, six départements sont concernés par la vigilance orange aux orages. Soyez très prudents dans vos activités ou déplacements dans les heures qui viennent.

Pour la canicule, cette vigilance est maintenue pour 21 autres départements.