Le chiffre du jour : 43 communes font partie de la Réserve de Biosphère

Le label Réserve de Biosphère du Mont Ventoux accordé en 1990 par l'Unesco a été révisé à deux reprises en 2007 et 2017, et en fin d'année dernière 4 lauréats ont été primés pour leurs actions sur le territoire.

Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont Ventoux

Saint-Pierre-de-Vassols, France

43 communes font partie de la réserve de Biosphère du Mont-Ventoux. Il s'agit notamment de Brantes, Aurel, Monieux, Villes-sur-Auzon, Bedoin, Malaucène, Beaumont-du-Ventoux et Saint-Léger-du-Ventoux. Ces communes dessinent le pourtour du Ventoux, le premier cercle de cette biosphère. Elle a été reconnue en 1990 par l'Unesco et le label est révisé à deux reprises en 2007 et 2017.

Le 30 novembre dernier l'Unesco prime quatre lauréats qui sont présentés ce mercredi matin à Saint-Pierre-de-Vassols et qui ont reçu mille euros pour leurs engagements sur ce territoire unique et exceptionnel.

Il s'agit d'un couple d'agriculteurs qui travaille en biodynamie à Saint-Pierre-de-Vassols et produit du vin et de l'huile d'olive au sein de l'exploitation l'Authentique. Il y a aussi une plasticienne, un photographe naturaliste et l'association Grandeur Nature qui invite des artistes plasticiens à Savoillan dans la vallée du Toulourenc.