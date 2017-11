Le CHU de Toulouse distribue 87 000 ampoules gratuites

Le CHU de Toulouse a 87 000 ampoules LED à distribuer gratuitement par lots de cinq à tous les usagers, patients, personnels et visiteurs de l'hôpital. L'opération dure toute la semaine et va servir à générer des certificats d'économies d'énergie. Explications.

Une fois n'est pas coutume. Si vous allez ce lundi à l'hôpital Pierre Paul Riquet sur le site de Purpan ou à l'hôpital Rangueil de Toulouse, vous pourrez repartir avec un lot de cinq ampoules LED (lampes à diode électroluminescente) à vis. Il y a plus de 17 000 lots au total. Le CHU de Toulouse a 87 000 ampoules à distribuer jusqu'à la fin de la semaine.

Pour en bénéficier, il vous suffit de remplir un formulaire et de repartir avec votre kit. Cette opération n'est pas réservée au personnel de l'hôpital ou aux patients. Les visiteurs et tous ceux qui le souhaitent peuvent en profiter, dans la limite des ampoules disponibles évidemment.

Ce sont des ampoules LED qui consomment environ 5 fois moins d'énergie que des ampoules traditionnelles et qui durent 6 fois plus longtemps. Ce sont des ampoules à gros culot de 50 watt - Jean-Baptiste Laval, l'ingénieur hospitalier en charge du développement durable au CHU de Toulouse

Ces Led ne font pas partie du stock de l'hôpital. Elles ont été données au CHU par la société Leyton-Ofee, qui fait office d'intermédiaire, et vont servir à générer des certificats d'économies d'énergie. Les entreprises qui distribuent du carburant, comme Total, ou celles qui fournissent de l'électricité, du gaz ou du fioul ont l'obligation de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. L'Etat le leur impose. Elles ont un certain nombre de certificats d'économies d'énergie à obtenir, si elles ne veulent pas payer une grosse pénalité financière et elles peuvent se procurer des certificats notamment en incitant les particuliers à baisser leur consommation énergétique.

Ces ampoules gratuites sont donc en réalité indirectement payées par ces entreprises en échange de certificats d'économies d'énergie. Le CHU dans cette affaire ne fait que les distribuer et poursuit à l'occasion sa politique de développement durable. Rappelons que le CHU de Toulouse utilise une chaufferie biomasse sur le site de Purpan et s'engage dans le tri des déchets.