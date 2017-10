Le cirque Pinder accusé d'avoir vidé ses toilettes près des marais salants de La Turballe

L'association "Grande falaise environnement" vient de déposer plainte contre le cirque Pinder. Photos à l'appui, elle l'accuse d'avoir vider ses toilettes et le fumier de ses animaux près des marais salants et d'une zone protégée cet été à La Turballe.

Le cirque Pinder est accusé d'avoir vidé ses toilettes et le fumier de ses animaux près des marais salants de La Turballe et d'une zone protégée Natura 2000 cet été ! L'association "Grande falaise environnement" vient de porter plainte après avoir déjà fait constater la chose par la police municipale.

En plus des fumiers, cette année, c'est le contenu des sanitaires qui a été déversé

C'est inadmissible pour Rémy Gautron, le président de la fédération "Presqu'île environnement", dont fait partie l'association qui a porté plainte. D'autant plus qu'il y a déjà eu des précédents. "Il s'agissait, pour les années précédentes, de fumier d'animaux, des dromadaires, des lamas, etc. Nous pensions que le problème allait être réglé par les municipalités qui accueillent les cirques et, malheureusement, nous avons constaté, photos à l'appui, avait déversé non seulement les fumiers d'animaux dans la roselière mais aussi le contenu de ses sanitaires - une remorque qui contient plusieurs sanitaires pour le public - directement dans un fossé, toujours dans cette même zone, au bout du parking de la route de la Grande falaise où il était installé."

Le contenu des sanitaires aurait été déversé près d'une zone de conchiliculture

Deuxième problème pour l'association, ce parking se trouve aussi à proximité des traicts du Croisic. "Et dans ces traicts du Croisic, il y a un secteur économique important, c'est la conchiliculture", poursuit Rémy Gautron. "On y cultive des huîtres, des palourdes, des coques et il y a régulièrement, malheureusement, des problèmes de mortalité plus ou moins bien identifiés. Alors, Cap Atlantique, la communauté de communes du secteur, a mis en place une charte pour la reconquête de la qualité bactériologique des traicts du Croisic et donc, on voit des cirques de renommée nationale voir internationale, déverser des sanitaires dans un fossé à proximité des traicts du Croisic et à épandre leur fumier dans la roselière qui est près de ce fossé. Tout ça ce sont des pollutions supplémentaires pour les nappes phréatiques, pour les fossés et donc pour les traitcs du Croisic".

Le cirque Pinder assure ne pas encore avoir été informé de la plainte

Avec cette plainte, la fédération "Presqu'île environnement" espère que le problème ne se reposera plus dans les années qui viennent. De son côté, le cirque Pinder assure ne pas avoir encore été informé de cette plainte et ne souhaite pas réagir avant d'en avoir pris connaissance.