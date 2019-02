Le collectif SOS Barthelasse dit non au projet actuel de consolidation des digues

Île de la Barthelasse, Avignon, France

Le collectif SOS La Barthelasse s'est réuni ce samedi 16 février pour dénoncer les travaux de consolidations des digues : un dossier qui court depuis 24 ans et des travaux qui doivent démarrer en 2020. Sept kilomètres d'arbres près des digues doivent être arrachés car ils pourraient endommager les dites digues.

Destruction d'un biotope

Penchée sur une carte des lieux, Andréa est soucieuse, elle vit depuis des dizaines d'années à la Barthelasse. Ce projet lui fend le cœur :

"C'est la faune et la flore unique de la Barthelasse qu'on détruit, c'est un massacre." - Andréa, habitante de la Barthelasse

"Ce qui m'inquiète c'est qu'une fois ce projet achevé, ils vont se dire que la Barthelasse est en sécurité par rapport aux crues, et certains vont essayer de vendre leurs terrains pour que les promoteurs puissent construire." Une inquiétude partagée par René Pélisson, représentant d'Europe Ecologie les Verts : "Imaginez une digue comme en bord de la Durance à la Courtine : vous souhaitez ce genre de paysage à Avignon ?" L'île de la Barthelasse est un champ d'expansion des eaux : "Il faut qu'elle soit inondée pour épargner Avignon, quitte à indemniser les agriculteurs. Pour plus de sécurité, il faut niveler toute la digue au même niveau pour ralentir l'entrée des eaux."

Pour une "consolidation raisonnée"

Les membres du collectif ne sont pas contre un programme de consolidation des digues "Bien au contraire !" explique Benoit, habitant de la Barthelasse depuis plus de 30 ans, mais pour un projet précis : "Nous savons qu'il existe deux points de faiblesse là où le Rhône est le plus puissant : il faut les consolider et surtout, entretenir ces digues. Je n'ai jamais vu d'entretien ici, excepté un élagage par ci par là. Pour la diminution de la vulnérabilité, on utilise l'argent pour le verser aux habitants afin qu'ils puissent construire leurs maisons hors d'eau sur pilotis et on aide les agriculteurs pour qu'ils puissent transformé leur mode d'agriculture."

La DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a donné son accord au projet de consolidation des digues le 23 janvier dernier. Ce projet doit durer au moins 5 ans et coûter 15 millions d'euros.