Le collectif "Urgence Climat Landes" interpelle les élus du Grand Dax

Dax, France

rLe collectif "Urgence Climat Landes", collectif d'associations, notamment de défense de l'environnement, va interpeller les élus du Grand Dax ce mercredi soir à l'occasion du conseil communautaire. Une action est prévue par le collectif devant le siège du Grand Dax avant le conseil. Les élus vont, entre autres, se pencher ce mercredi soir sur le bilan de l'agglomération en terme de développement durable en 2018. Mais ce qui intéresse surtout le collectif "Urgence Climat Landes", c'est le vote sur le Débat d'Orientation Budgétaire de l'année 2019. Quel budget pour quelle direction. Pour faire simple, le budget, c'est la feuille de route de l'année de l'agglomération.

Un Plan Climat Air-Energie Territorial bientôt signé

Le collectif "Urgence Climat Landes" voudrait que la transition énergétique et les questions environnementales soit bien présentes dans ce budget 2019. D'autant plus que, dans les mois qui viennent, le Grand Dax va voter son Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET). Un document cadre, rendu obligatoire par la loi, pour tous les projets de la collectivité à venir. Les réflexions ont bien avancé sur ce Plan Climat avec de nombreuses initiatives prévues par le Grand Dax. Encore faut il un budget suffisant pour que cela ne reste pas que des déclarations d'intention prévient le collectif Urgence Climat Landes.

Marianne Raous, membre du collctif "Urgence Climat Landes", à propos du budget 2019 du Grand Dax et du Plan Climat. Copier

Ce Plan Climat Air-Energie Territorial, imposé par la loi aux agglomérations, doit être signé dans l'année. Déjà, des réunions publiques ont eu lieu sur Dax pour consulter les citoyens. C'est la déclinaison pour la collectivité territoriale du Grand Dax de ce qui doit être mis en place localement pour permettre à la France de respecter ses engagements pour le climat pris lors de la COP 21 à Paris. Rester dans ces fameux 1,5°C d'augmentation de la température moyenne sur Terre. C'est donc une lourde responsabilité pour les élus locaux. "On a souhaité interpeller les élus du Grand Dax parce qu'ils vont voter leur budget. Et des moyens qu'ils souhaiteront allouer au Plan Climat dépendra l’efficacité de celui-ci, tient à rappeler Mélanie Raous, membre d'Urgence Climat Landes. Selon le collectif, jusqu'à 70% des solutions à mettre en oeuvre pour lutter contre le changement climatique, relève d'une politique territoriale.

Les grands axe du futur Plan Climat Air-Energie Territorial du Grand Dax - Capture d'écran document Grand Dax

Ce Plan Climat Air-Energie Territorial est en route et des idées, très intéressantes selon le collectif Urgence Climat Landes, sont déjà mises sur la table. Le Grand Dax se fixe un objectif : il doit être un territoire à énergie positive en 2050. En clair, produire plus d’énergie que ce qui est consommé. Or là dessus, il y a déjà du retard estime le collectif. Par exemple, au niveau national, la Commission Européenne avait demandé à la France d'atteindre 23 % d'énergie renouvelable dans son mixe énergétique consommé en 2020, soit l'année prochaine. Aujourd'hui, le Grand Dax, c'est 5%. "Dépenser moins d'énergie, cela ne se fait pas sans investissement public. Parce qu'il faut rénover les bâtiments, il faut inventer de nouvelles formes de mobilité. On ne peut pas juste demander aux gens de ne pas prendre leur voiture, il faut qu'ils aient des solutions alternatives", explique Mélanie Raous, d'Urgence Climat Landes.

Dans son budget 2018 le grand Dax avait une enveloppe d'investissement de 19,2 millions d'euros. Dans cette enveloppe, 1,7 millions d'euros, près 9%, était consacré à l'environnement. Quand plus de 30%, 6,4 millions d'euros, était consacré à la future piscine de l'agglo. Si on voulait être caricatural, on dirait que le travail de l'élu c'est donc de trouver le juste équilibre entre apprendre à nager et sauver la planète.

Sollicité, le Grand Dax n'a pas souhaité nous apporter d'informations complémentaires. Les élus ne voulaient pas réagir avant le conseil communautaire de ce mercredi soir et avant une possible rencontre avec le collectif.