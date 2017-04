Le compost en ville, ce n'est pas impossible

La semaine du compostage de proximité, jusqu'au 9 avril, tente d'aller contre ces idées-reçues sur le compost. C'est pourtant une pratique qui se développe de plus en plus. Mais cette technique de gestion des déchets reste limitée en ville, faute de place et souvent par crainte des odeurs.

Quand on a un jardin

Depuis plus de 20 ans, il est là, au fond du jardin, régulièrement entretenu par la famille Monnier, qui loge dans tout l'immeuble. Le compost, stocké dans son bac de 500 L, nourri des restes des repas, de la litière des poules naines et de l'entretien du jardin potager.

"Tout le monde l'utilise, ma grand-mère, mes parents, descendent leurs déchets... Comme quoi, c'est possible d'avoir un compost collectif quand on vit en immeuble", apprécie Floriane Monnier, petite-fille de la famille.

C'est possible d'avoir un compost collectif en ville.

"Il faut bien l'entretenir, ne pas mettre n'importe quoi dedans : pas de plastique évidemment, mais aussi éviter certains déchets organiques qui se décomposent trop lentement, comme les peaux d'agrumes. Il faut équilibrer entre matières humides et matières sèches comme la paille, et bien l'aérer régulièrement en le retournant", poursuit Floriane.

Reportage avec la famille Monnier. Partager le son sur : Copier

Quand on n'a pas de jardin

Pour Floriane, ça n'est pas plus un problème : "C'est une fausse idée que l'on a sur le compost. En réalité, bien entretenu, il ne sent rien." Une idée reçue ciblée par la semaine du compostage de proximité, qui dure jusqu'au 9 avril. 15 % de nos déchets en moyenne finissent au compost.

Pourtant, à Saint-Étienne, pas forcément évident d'envisager d'en entretenir un. La ville ne propose pour l'instant aucune solution individuelle, comme du lombricompostage.

"Certaines personnes ont créé des composts collectifs au pied de leur immeuble que tout le monde entretient", explique Eric Berlivet, en charge de l'environnement et de la gestion des déchets pour Saint-Étienne Métropole. Dans certaines écoles de Saint-Étienne, des composts collectifs sont mis en place pour traiter les déchets de la cantine.

Infos pratiques : à l'occasion de la semaine du compostage de proximité de nombreuses animations sont proposées cette semaine : le 3 avril, de 9h à 18h, distribution de compost mûr à Riorges (124 rue Simone Weil), et au même endroit, le 5 et 7 avril, de 14h à 17h, et le 8, de 9 à 12h, vente de composteurs à prix réduit ; le 5 avril à Balbigny mise à disposition de tous de compost mûr, de 14 à 16h rue des Jardins ; toujours le 5 avril à Saint-Haon-le-Châtel, une distribution de compost mûr, Chemin de la Fontaine Condé ; le 8 avril, à Saint-Paul-en-Jarez, au 80 rue des Anciens Combattants, a lieu une distributtoin de graines et de plants pour les jardiniers amateurs.