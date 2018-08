Le Congrès Evolution 2018 se tient à Montpellier, pour le première fois en Europe, du 18 au 22 août. Au programme : des discussions entre plus de 2600 chercheurs du monde entier, à propos de différentes questions sur l'évolution.

C'est une première en Europe. Le congrès Evolution 2018 débute samedi 18 août au Corum, à Montpellier. Plus de 2600 chercheurs de 58 nationalités différentes vont se réunir autour de la biologie évolutive.

Le premier congrès de ce genre avait eu lieu en 2012 au Canada, à Ottawa.

Si Montpellier a été choisie pour ce second congrès, c'est parce que sa communauté scientifique est reconnue internationalement.

Parmi les questions qui seront abordées au cours de cette grande assemblée : quelles sont les origines de la vie ? Comment expliquer le cancer ? Pourquoi les maladies infectieuses existent-elles ?

Mais également des questions qui concernent la vie quotidienne : peut-on se débarrasser des moustiques ?

Des porteurs de virus difficiles à éradiquer

Souvent perçus comme une simple nuisance, les moustiques sont pourtant vecteurs de maladies, comme la dengue, le paludisme ou encore le chikungunya. Ils sont impliqués dans plus de 725 000 décès par an, selon l'Organisation Mondiale de la Santé.

Mathieu Sicard, professeur à l'institut des sciences de l'évolution de Montpellier, affirme qu'il est nécessaire de trouver des solutions alternatives pour les éradiquer :

"Il faut trouver les attaques qui, à la fois préservent l'environnement et qui soient aussi efficaces contre les moustiques."

Car selon le scientifique, il serait difficile de supprimer totalement les moustiques sans impacter les autres organismes vivants.

Les moustiques marqueurs du réchauffement climatique

Parmi les nouvelles solutions mises en place : l'utilisation de virus et bactéries qui leur sont propres, sans danger pour l'environnement et les humains.

Les moustiques gagnent du terrain et trouvent leurs niches de multiplication de plus en plus au nord. Selon Mathieu Sicard, c'est le résultat du réchauffement climatique :

"On voit bien que des moustiques qui étaient cantonnés au nord de l'Afrique sont remontés chez nous. On peut supposer que des vecteurs plus problématiques comme celui du paludisme puissent remonter aussi."

Le congrès Evolution 2018 s'achève le mercredi 22 août.