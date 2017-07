Le Conseil d’Etat impose au gouvernement de prendre des mesures urgentes contre la pollution

Dans un arrêt rendu public ce mercredi, le Conseil d'Etat contraint le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la pollution au dioxyde d'azote et aux particules fines d'ici mars 2018.

Le Conseil d'Etat contraint, dans un arrêt rendu public ce mercredi, le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la pollution au dioxyde d'azote et aux particules fines d'ici au 31 mars 2018. Une première pour cette instance qui avait été saisie par l'association écologiste les Amis de la Terre.

48.000 morts chaque année à cause de la pollution de l'air

"Il est enjoint au Premier ministre et au ministre chargé de l’environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre (…) un plan relatif à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites" fixées par le code de l’environnement, a précisé le Conseil d’État.

Le Conseil précise que le plan devra être élaboré "dans le délai le plus court possible". Il devra être transmis "à la Commission européenne avant le 31 mars 2018", ajoute-t-il. Selon l'agence Santé Publique France, la pollution aux particules entraîne 48.000 morts prématurées dans le pays, soit 9% de l'ensemble des décès.

Le CE enjoint au Gvt de prendre les mesures pour ramener les concentrations en NO2 et PM10 sous les valeurs limites https://t.co/k3VJc3K8hs — Conseil d'État (@Conseil_Etat) July 12, 2017

Une victoire pour l'association

L'association écologiste les Amis de la Terre avait d'abord saisi, à l'été 2015, le président de la République François Hollande et ses ministres de l'Environnement et de la Santé, pour qu'ils prennent des mesures sur tout le territoire français. Leur demande avait été rejetée. L'association s'est alors tournée vers le Conseil d'Etat qui a fini par annuler ce rejet et par prendre les mesures nécessaires annoncées ce mercredi.

L'État devra verser 3.000 euros à l'association.