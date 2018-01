Le département du puy-de-dôme lance Solaire 63. Avec la start-up In Sun We Trust, le conseil départemental a mis en place un cadastre solaire. Grâce à cette plateforme numérique, les puydômois pourront s'avoir s'il est intéressant ou non d'installer des panneaux solaires sur leurs toits.

Puy-de-Dôme, France

Le photovoltaïque a de beaux jours devant lui dans le Puy-de-dôme. Le conseil départemental a lancé Solaire 63, son nouveau cadastre solaire en ligne. Grâce aux compétences de la start-up In Sun We Trust, il est désormais possible pour les puydômois de savoir si leur toit est prêt à accueillir des panneaux solaires. Possible également de connaître le coût de l'installation, la rentabilité éventuelle et de simuler des scénarios de revente ou simplement d'auto-consommation de l'énergie créée.

Un département suffisamment ensoleillé

N'écoutez pas les mauvaises langues qui vous rappelleront que l'on voit peu le soleil en ce moment dans le Puy-de-dôme. Dominique Giron, Vice-Présidente du conseil départemental en charge de la Transition Energétique : " On a un ensoleillement suffisant dans le Puy-de-dôme, avec aussi des zones en altitude extrêmement favorables. Peut-être que le lancement du cadastre solaire va forcer la météo à nous envoyer un peu de soleil ! "

Pour réaliser vous-même votre simulation et consulter le niveau d'ensoleillement de votre propriété rendez vous ici.