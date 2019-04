Le conseil municipal des enfants de la ville de Sarrians a réussi son nettoyage de printemps

72 enfants pour beaucoup profitant des vacances de Pâques au centre de loisirs ont enfilé gilets de protection et gants, pour munis de sacs partir dans les alentours ramasser tous les déchets possibles. Mais attention avec discernement car les sacs en question sont de plusieurs couleurs et doivent chacun recevoir une catégorie de détritus. Les papiers, la ferraille, le verre (attention là les accompagnateurs seuls ramassent le verre) ou les plastiques ont leur destination. Les plastiques comme les pailles ne sont pas recyclables, direction donc les sacs noirs.

Apprentissage des bons réflexes pour l’environnement mais aussi initiation très jeune au tri sélectif pour cette opération qui s’était déjà déroulée l’an passée.

C’est la deuxième année consécutive qu’ont fait ça et c’est vrai ils ont donné l’exemple aux grands parce qu’on s’est aperçu que la ville est plus propre que l’année dernière en tout cas. C’est une génération qui sera peut-être plus citoyenne que la génération d’avant - Anne marie Bardet, maire de Sarrians