Manche, France

Après avoir vécu un des mois de juillet les plus chauds, et un mois d'août plus que correct, il a encore fait beau en septembre. C'est le septième mois de septembre le plus ensoleillé dans le Cotentin depuis 50 ans. Le soleil a rayonné 190 heures à Gonneville. C'est en gros, 40 à 50 heures de plus que la moyenne à cette époque de l'année.

Côté températures, pas de record, mais les maximales se situent en moyenne de un à deux degrés au-dessus des normales de saison. 19,3°C à Auderville dans La Hague, 20,3°C à Valognes (soit 1,4°C de plus que la moyenne en septembre), ou encore 22,6°C à st-Hilaire-du-Harcouët.

14 mm d'eau à Saint-Cyr-du-Bailleul

C'est d'ailleurs dans le sud-Manche qu'on a enregistré la valeur la plus haute de ce mois de septembre : 27,5°C à Pontorson le 27. La dernière fois que le mercure était monté aussi haut dans cette commune à cette période de l'année, c'était en 2011.

Les minimales se trouvent quant à elles plus basses que la normale par endroit : on a enregistré 9,2°C à Valognes, soit un peu plus d'un degré de moins qu'un mois de septembre classique.

Enfin, les sols manchois sont toujours aussi secs : le déficit d'eau atteint 50%, voire 80% dans l’extrémité sud du département. 40 à 60 millimètres d'eau dans le Nord du département, quand la normale est de 70 à 80 mm. Il n'y a eu que 14 mm d'eau à Saint-Cyr-du-Bailleul, dans le sud-Manche.