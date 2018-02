Des kilos de déchets ! C'est ce que ramasse quasi tous les jours un randonneur landais entre Saint-Vincent-de-Paul, Dax et Mont-de-Marsan. Yann se promène souvent dans la région et ne supporte plus de marcher sur des bâches, des canettes par centaines, envolées des remorques ou jetées des fenêtres.

Landes, France

Il ne part jamais se promener sans un, voire deux, sac(s) dans la poche et ne rentre jamais sans un bon kilo de déchets... France Bleu Gascogne a tendu son micro à un randonneur landais qui a coup de gueule à passer. Yann en a ras-le-bol des déchets qui jonchent le bord de nos routes et chemins ! Et effectivement, il suffit d’aller se promener avec lui pour partager son triste constat. Difficile de faire deux pas, sans marcher sur une canette de bière.

"Dans quel monde vit-on ?"

Souvent Yann part de Saint-Vincent-de-Paul vers les Barthes et l'Adour mais aujourd'hui il nous emmène du côté de l'hippodrome de Dax, vers les étangs, avec un petit bout de randonnée au bord de la 2x2 voies. "Là vous voyez, on prend 10 mètres carré, décrit ce passionné de nature, on remplit deux sacs poubelles. _Et c’est comme ça en montant sur Dax jusqu’à Mont-de-Marsan dans les deux sens. Et ça n’interpelle personne_. Non mais dans quel monde on vit ? Je ne sais pas…"

Reportage : France Bleu Gascogne est allé se promener avec Yann pour ramasser les déchets. Copier

Alors Yann râle sous sa casquette et son imperméable, mais il ramasse, inlassablement. "Ça fait 17 ans que je suis dans les Landes, ça fait 17 ans que je ramasse chaque fois que je fais une sortie, un sac, deux sacs. Mais bon, il y a des administrations qui sont là pour ça ! Sauf que quand on appelle les unités territoriales ils nous disent qu’ils n’ont pas assez de personnels…" Effectivement, au conseil départemental on nous le confirme, les agents doivent ramasser les objets sur les voies mais ce n'est pas leur rôle de nettoyer les bas-côtés. En fait, un seul ramassage est organisé dans l'année, juste avant le fauchage des herbes hautes. Et ça rend fou notre randonneur

La récolte en deux kilomètres de marche. © Radio France - Faustine Mauerhan

"Monsieur Hulot devrait venir au bord de la 4 voies à Dax."

"Au moins, ils pourraient ramasser les plus gros déchets avant qu’il y ait des inondations. Après ça va partir à l’Adour, de l’Adour à la mer et nos politiciens vont nous dire qu’à 8 000 kilomètres en mer, il y a des microparticules de plastique de çi et de ça ! Mais Monsieur Hulot devrait venir au bord de la 4 voies entre Bayonne et Mont-de-Marsan, je lui ferait voir moi. _Je ne vais pas aller faire la Cop 21 moi, moi je ramasse 21 kilos de déchets tous les 10 jours !_"