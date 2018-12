L'Auvergnate Fanny Agostini enfile son gilet vert face au dérèglement climatique

La Bourboule, Puy-de-Dôme, France

De Juliette Binoche à Marion Cotillard en passant par Elie Semoun, les artistes et personnalités médiatiques veulent recentrer l'enjeu majeur au centre dans notre avenir commun : notre influence sur le climat . Fanny Agostini fait partie de cette liste de "people" en colère. L'Auvergnate qui n'oublie pas ses origines pense aussi et surtout à la planète. Elle qui parcourt désormais le monde entier pour l'émission Thalassa. Il y a urgence à agir. Et seuls les états puissants ont les clés pour freiner le dérèglement climatique à condition d'en avoir l'envie et le courage.

On essaie d'agir à notre échelle... mais si on a deux ans pour tout changer... - Fanny Agostini

L'appel de Fanny, Marion, Juliette et des autres à soutenir la démarche engagée par 4 ONG contre l’Etat français pour son inaction a été lancé sur le site laffairedusiecle.net. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été entendu. Plus d'un million de personnes ont déjà signé le recours. L'objectif est de doubler le nombre de signataires. Fanny Agostini est un des maillons de la chaîne des lanceurs d'alerte visible sur YouTube: "on essaie d'agir à notre échelle, de trier, de manger moins de viande, de prendre nos vélos, mais si on a deux ans pour tout changer..." La suite ? "Il faut se rendre à l'évidence, les petits pas ne suffisent pas. Nos dirigeants ne tiennent pas leurs promesses. Les efforts sont toujours remis à plus tard."

Ambassadrice médiatique de l'écologie

Ancienne miss météo sur BFM TV après avoir fait ses premiers médiatiques pas à France Bleu, Fanny Agostini a fait de l'écologie un combat et un mode de vie. La Puydômoise est la figure de proue du Climate Bootcamp depuis 2015 chez elle à La Bourboule, commune dont elle est conseillère municipale.

Nicolas Hulot a été le premier parrain de ce rendez-vous destiné à sensibiliser les journalistes aux enjeux climatiques. Le fondateur de Colibri, Pierre Rabhi, avait parrainé l'édition 2016, avant que Marion Cotillard ne prenne le relais l'an dernier. Gilles Boulleau, Léa Salamé, Bernard de la Villardière, Bérengère Bonte ou encore Dominique Seux avaient notamment été "formés" par des experts en environnement.

